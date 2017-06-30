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На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево

На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево

artyommm 534 0
Несчастный случай произошел в четверг, 29 июня.
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево

В четверг, 29 июня, на детей в детском саду в населенном пункте района Йиндржихув-Градец упало высокое дерево. Дети в это время находились на прогулке с воспитательницами.

Несчастный случай произошел в населенном пункте Чески-Рудолец. По информации пресс-атташе полиции, все случилось в момент, когда дети возвращались с прогулки в детский сад. Дерево упало на проезжую часть, затронув сразу пятерых малышей. Одного ребенка с очень серьезной травмой головы отправили в больницу в Ческе-Будеевице. Еще один ребенок также получил серьезную травму головы. Остальные трое ребят отделались царапинами и легкими ушибами.

Как сообщил староста Чески-Рудолец Лудек Плуцар, это событие потрясло весь город. Несчастный случай произошел возле дороги в направлении Долни-Радиков на окраине населенного пункта. Как говорит староста, тополь, который упал, был поражен какими-то грибами. Из-за дождей в среду он стал тяжелее и под порывами ветра сломался. Дерево находилось в 5 м от дороги. 

Одного пострадавшего ребенка уже отпустили домой из больницы, четверо, по данным на вечер четверга, 29 июня, еще находились под наблюдением врачей. 

Источник: denik.cz

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дети Чехия
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