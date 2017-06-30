Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию

Полиция арестовала троих чехов и одного египтянина, которых обвиняют в организации нелегальных перевозок беженцев из Сирии через несколько стран Центральной Европы в Германию. Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.
Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью выяснили, что международная преступная группировка работала с мая 2015 года и оказывала беженцам услуги по переходу границ за сумму от 500 до 1000 евро за человека.
Над раскрытием банды полиция Чехии тесно сотрудничала с коллегами из Австрии, Германии, Словакии и Венгрии. Об операции под секретным названием TRIP рассказал пресс-атташе центра Ярослав Ибегей.
Источник: aktualne.cz