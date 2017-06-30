Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
11d 21 °C
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию

Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию

artyommm 285 0
Вместе с чехами задержан также один египтянин. Обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию

Полиция арестовала троих чехов и одного египтянина, которых обвиняют в организации нелегальных перевозок беженцев из Сирии через несколько стран Центральной Европы в Германию. Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы. 

Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью выяснили, что международная преступная группировка работала с мая 2015 года и оказывала беженцам услуги по переходу границ за сумму от 500 до 1000 евро за человека. 

Над раскрытием банды полиция Чехии тесно сотрудничала с коллегами из Австрии, Германии, Словакии и Венгрии. Об операции под секретным названием TRIP рассказал пресс-атташе центра Ярослав Ибегей.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
беженцы полиция Чехия
Читайте
по теме 
МВД: Чехия больше не примет ни одного мигранта по квотам
06.06.2017 11:02 Политика
МВД: Чехия больше не примет ни одного мигранта по квотам
2451 0
Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции
29.05.2017 14:33 Общество
Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции
1751 0
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
06.03.2017 14:28 Культура
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы
791 0
Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии
25.02.2017 10:53 Общество
Сколько иностранцев просит и получает убежище в Чехии
2112 0
Последние новости:
30
июня
Спрос на квартиры в Праге падает
30.06.2017 16:54 Экономика
Спрос на квартиры в Праге падает
46 0
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным
30.06.2017 12:45 Общество
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным
155 0
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
30.06.2017 12:11 Общество
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
118 0
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
30.06.2017 11:30 Общество
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
164 0
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
30.06.2017 09:55 Общество
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
557 0
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
30.06.2017 09:26 Общество
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
444 0
29
июня
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
29.06.2017 16:07 Общество
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
1520 0
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
29.06.2017 15:34 Общество
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
1891 0
В Праге стартует международный христианский фестиваль
29.06.2017 11:16 Культура
В Праге стартует международный христианский фестиваль
483 0
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
29.06.2017 09:56 Общество
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
464 0


Мобильная версия