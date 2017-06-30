В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости

Чехия занимает второе место в Евросоюзе по разрыву в зарплатах женщин и мужчин. Чешки зарабатывают в среднем на 22,5% меньше чехов.

Министерство труда и социальных дел собирается с осени тестировать программное обеспечение Logib, которое поможет работодателям сравнить зарплаты женщин и мужчин на одних и тех же позициях в Чехии. ЧР занимает второе место в ЕС по разрыву между величинами зарплат мужчин и женщин; этот показатель составляет 22,5%.

Чтобы догнать уровень средней зарплаты чехов за год, чешкам нужно работать 14,5 месяца. На разницу влияет не только то, что женщины больше заняты в менее высоко оплачиваемых профессиях, например, в области образования или здравоохранения. Эксперты говорят о дискриминации в расчете зарплат. Разработанное в Швейцарии программное обеспечение Logib, которое позволяет выявить дисбаланс в оплате труда, уже перевели на чешский язык.

Установка программы возможна в компаниях с 50 сотрудниками и более. Программное обеспечение принимает анонимные данные о возрасте, образовании, должности и зарплате сотрудников и на основании полученной информации проводит детальный анализ. Работодатели будут сами решать, что делать с результатами: публиковать их они не обязаны. Ожидается, что в эксперименте примут участие 30 частных компаний и госучреждений. Первые результаты должны быть готовы к январю 2018 года.

По статистике, из-за несправедливости в расчете зарплат женщины недополучают более 80 тысяч крон в год. Это отражается затем и на пенсии: чешские пенсионерки получают пенсию в среднем на 18% меньше, чем пенсионеры мужчины.

Источник: ihned.cz