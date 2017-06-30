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В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi

В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi

artyommm 118 0
В будущем магистрат планирует «провести» беспроводной интернет на Петршин, Наплавку, Летну и в Стромовку.
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi

Мэр Праги Адриана Крначова сообщила, что через 5 месяцев в пражском зоопарке и ботаническом саду появится бесплатный Wi-Fi. Беспроводной интернет в самых популярных общественных местах столицы относится к проекту Smart Prague.

Подключиться к беспроводной сети сейчас можно и в зоопарке, и в ботаническом саду, но только в нескольких местах. Теперь Прага собирается создать инфраструктуру для бесплатного Wi-Fi на всей территории парков. Заниматься этим будет единственный участник тендера компания Alef Nula, за реализацию город заплатит 11,16 млн крон.

В будущем бесплатный Wi-Fi может появиться на Петршине, Наплавке, Летне и в Стромовке. Бесплатную сеть Wi-Fi в Праге также создает и Транспортное предприятие. До конца июня около 130 автобусных и трамвайных остановок должны быть оснащены точками доступа, к концу года их будет уже 300.

Источник: cnews.cz

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зоопарк интернет Прага
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