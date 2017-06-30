Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
11d 21 °C
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным

Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным

artyommm 155 0
Соответствующую поправку в законе сегодня одобрил чешский парламент.
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным

Через три года в Чехии собираются ввести обязательное чипирование собак. С 2020 года должна вступить в силу поправка в ветеринарном законе, которую сегодня, 30 июня, одобрили в Парламенте. Теперь закон будут рассматривать в Сенате. Обязательному чипированию будут подлежать все собаки в период первой вакцинации против бешенства, т.е. в возрасте около полугода.

В Чехии насчитывается около 1,5 млн собак, часть из них уже с чипами. Чип для пса стоит от 120 до 450 крон. За чипирование частные ветеринары просят от 300 до 550 крон.

Поправку в законе подготовил сельскохозяйственный комитет при парламенте в сотрудничестве с министром сельского хозяйства Марианом Юречкой. В настоящее время владельцы собак без чипа не несут за это никакой ответственности по закону, но в будущем ситуация может измениться.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
животные Чехия законы
Читайте
по теме 
В Чехию впервые пришла африканская чума свиней
27.06.2017 10:52 Общество
В Чехию впервые пришла африканская чума свиней
899 0
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
14.06.2017 12:58 Общество
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
956 0
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
08.06.2017 11:59 Общество
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
1110 0
Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм
07.06.2017 11:57 Общество
Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм
3121 0
Последние новости:
30
июня
Спрос на квартиры в Праге падает
30.06.2017 16:54 Экономика
Спрос на квартиры в Праге падает
46 0
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
30.06.2017 12:11 Общество
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
115 0
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
30.06.2017 11:30 Общество
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
164 0
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию
30.06.2017 11:12 Общество
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию
285 0
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
30.06.2017 09:55 Общество
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
534 0
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
30.06.2017 09:26 Общество
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться
438 0
29
июня
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
29.06.2017 16:07 Общество
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
1511 0
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
29.06.2017 15:34 Общество
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
1891 0
В Праге стартует международный христианский фестиваль
29.06.2017 11:16 Культура
В Праге стартует международный христианский фестиваль
483 0
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
29.06.2017 09:56 Общество
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
464 0


Мобильная версия