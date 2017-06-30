Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным

Соответствующую поправку в законе сегодня одобрил чешский парламент.

Через три года в Чехии собираются ввести обязательное чипирование собак. С 2020 года должна вступить в силу поправка в ветеринарном законе, которую сегодня, 30 июня, одобрили в Парламенте. Теперь закон будут рассматривать в Сенате. Обязательному чипированию будут подлежать все собаки в период первой вакцинации против бешенства, т.е. в возрасте около полугода.

В Чехии насчитывается около 1,5 млн собак, часть из них уже с чипами. Чип для пса стоит от 120 до 450 крон. За чипирование частные ветеринары просят от 300 до 550 крон.

Поправку в законе подготовил сельскохозяйственный комитет при парламенте в сотрудничестве с министром сельского хозяйства Марианом Юречкой. В настоящее время владельцы собак без чипа не несут за это никакой ответственности по закону, но в будущем ситуация может измениться.

Источник: idnes.cz