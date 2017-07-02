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Главные новости в Чехии с 26 июня по 2 июля 2017

Главные новости в Чехии с 26 июня по 2 июля 2017

artyommm 592 0
В аэропорт на подземном поезде, в трамвай – с банковской картой, к врачу – за электронным рецептом. Рассказываем, какие изменения произойдут в Праге в ближайшем будущем.
Главные новости в Чехии с 26 июня по 2 июля 2017

Самый быстрый маршрут в аэропорт Праги

Через несколько лет в Праге должны построить подземный железнодорожный тоннель, который сократит путь из центра столицы до аэропорта Вацлава Гавела до 27 минут. Пересадок не будет, поезда будут ездить круглосуточно. Вдоль всего маршрута с 6 станциями построят парковки. 

Lítačka будет не нужна

Со следующего года жители Праги смогут оплачивать проезд в общественном транспорте через интернет-магазин или с помощью мобильного приложения. При желании банковскую карточку можно будет зарегистрировать в системе и использовать как проездной, наподобие карты Lítačka. 

Только электронные рецепты

С января следующего года чешская медицина полностью переходит на электронные рецепты. Пациентам будут выдавать рецепты на бумажном носителе (со штрих- или буквенно-цифровым кодом), отправлять на электронную почту, по СМС или через интернет-приложение.  

Чехия в числе лучших в мире стран для жизни 

Чехия занимает 22-е место в мире по качеству жизни, удерживая эту позицию четвертый год подряд. Выше всего в ЧР оценивают доступность медицины, базового образования, питьевой воды, собственного жилья и питания, личной безопасности и гигиены. Первые места заняли Дания, Финляндия и Исландия. 

Праге угрожало наводнение

Из-за сильных дождей в Праге объявили угрозу наводнения. Больше всего досталось району Радотин, где размыло пруд. Магистрат просил не ходить в парк Стромовка и Летенские сады, так как там могли падать деревья. Один несчастный случай из-за падения дерева все-таки произошел: в городке Чески-Рудолец высокий тополь упал на пятерых детей в детском саду. 

В Праге на 20% понизился спрос на квартиры

Несмотря на это, цены все равно высокие, квартиры не дешевеют. В апреле квадратный метр в столице стоил около 90 000 крон, и это на 23% больше, чем в апреле 2016 года. 

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