Чешские программисты разработали приложение для распознавания грибов в лесу

В Чехии разработали «Приложение для грибов», которое помогает определять разновидность грибов прямо в лесу. На основании результатов можно решить, съедобный он или нет. Приложение основано на функции оптического распознавания видов.
Разработкой занималась студия Vocom, которая привлекла специалистов из разных областей науки и искусства. По словам создателей, интереснее и сложнее всего было работать с нейронной сетью, которая используется для распознавания грибов по видео. Мобильное приложение Aplikace na houby распознает 210 известных видов грибов и предлагает их детальные описания и качественные фотографии.
Как пользоваться приложением
Если грибник не может с полной уверенностью назвать вид гриба, он может направить на него камеру телефона, которая передаст изображение на анализ. Оно будет проводить исследование по идентификации гриба.
Главная проблема, с которой столкнулись разработчики, был дефицит изображений грибов. В следующей версии, если приложение наберет популярность, пользователям предложат отправлять свои снимки для пополнения базы.
Приложение работает без интернета, поэтому им можно пользоваться даже в глубоком лесу, где сеть не ловит. Авторы программы предупреждают: абсолютно полагаться на ее результаты нельзя.
Источник: irozhlas.cz