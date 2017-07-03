Чешские программисты разработали приложение для распознавания грибов в лесу

Приложение помогает грибникам определять вид грибов, подключение к интернету не требуется.

В Чехии разработали «Приложение для грибов», которое помогает определять разновидность грибов прямо в лесу. На основании результатов можно решить, съедобный он или нет. Приложение основано на функции оптического распознавания видов.

Разработкой занималась студия Vocom, которая привлекла специалистов из разных областей науки и искусства. По словам создателей, интереснее и сложнее всего было работать с нейронной сетью, которая используется для распознавания грибов по видео. Мобильное приложение Aplikace na houby распознает 210 известных видов грибов и предлагает их детальные описания и качественные фотографии.

Как пользоваться приложением

Если грибник не может с полной уверенностью назвать вид гриба, он может направить на него камеру телефона, которая передаст изображение на анализ. Оно будет проводить исследование по идентификации гриба.

Главная проблема, с которой столкнулись разработчики, был дефицит изображений грибов. В следующей версии, если приложение наберет популярность, пользователям предложат отправлять свои снимки для пополнения базы.

Приложение работает без интернета, поэтому им можно пользоваться даже в глубоком лесу, где сеть не ловит. Авторы программы предупреждают: абсолютно полагаться на ее результаты нельзя.

Источник: irozhlas.cz