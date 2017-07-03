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В Праге выросли штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

В Праге выросли штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

Vladislava M 1270 0
С 1-го июля оштрафовать за употребления алкоголя на улицах Праги могут уже на 10 тысяч крон. В ближайшее время постановление хотят ужесточить еще больше.
В Праге выросли штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

С первого июля в два раза выросли максимальные штрафы за употребление алкоголя в общественных местах. Теперь за это могут оштрафовать на месте на 10 тысяч крон.

В Праге запрещено употреблять алкоголь во многих местах еще с 2008 года. На данный момент в список входит больше 800 таких мест, включая улицы, площади, торговые центры, парки и дворы. Запрет распространяется также на все школы, больницы, детские площадки, остановки общественного транспорта. Теперь магистрат подготавливает дальнейшее ужесточение постановления.

Законопроект об ужесточении условий употребления алкоголя будут рассматривать этой осенью. Когда его утвердят, полиция сможет штрафовать в общественных местах даже тех людей, которые просто несут в руках открытую бутылку с алкогольным напитком.

Вероятно, ужесточение постановления связано с ростом количества празднующих людей на улицах после вступления в силу закона о запрете курения внутри ресторанов и кафе. Некоторые рестораны в центре Праги перестали с начала запрета разливать пиво гостям, которые идут курить на тротуар. Однако пиво продолжают продавать в стаканах во многих общественных местах, несмотря на запрет.

За первую половину 2017 года полиция зарегистрировала 7700 нарушений запрета на употребление алкоголя в общественных местах Праги. В 60% случаев патрулирующие полицейские ограничились предупреждениями.

В других случаях людей штрафовали на месте на 600-700 крон. Оставшиеся административные нарушения отправили на дальнейшее рассмотрение.

«Способ решения проблемы зависит от конкретного полицейского, который следит за порядком. Если человек не заплатил штраф на месте, ему дают 15 дней, чтобы это сделать. Однако заставить заплатить долг человека, не располагающего имуществом, практически невозможно», – рассказала сотрудница городской полиции Праги Ирене Сеифертова. 

Карту всех общественных мест в Праге, на которые распространяется запрет, можно посмотреть здесь.

 

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Темы
алкоголь штраф Прага
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