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Чешский студент призывал однокурсников поддерживать исламских террористов

Чешский студент призывал однокурсников поддерживать исламских террористов

Vladislava M 16 0
В Чехии объявился еще один «джихадист», который перешел в ислам и не скрывал своих симпатий к террористам. Полиция считает, что он будет не последним.
Чешский студент призывал однокурсников поддерживать исламских террористов

В Чехии объявился еще один приверженец Исламского государства, который даже пытался вербовать однокурсников. Это уже второй случай, когда граждане Чехии принимают ислам и хотят присоединиться к боевикам. Первого чеха, который хотел стать боевиком ИГ, осудили в мае этого года. Ян Силовски получил шесть лет лишения свободы за поддержку терроризма. Теперь у него есть как минимум один последователь. Эксперты считают, что он будет не последним.

Чешская полиция следит за бывшим 20-летним студентом Торговой академии и гостиничной школы в Тршебиче. Изначально он вызвал подозрение у окружающих людей из-за своих симпатий к исламскому терроризму.

Студент, как и осужденный Силовски, перешел в ислам. Однако в своей активности, в отличие от предшественника, он не признается. Возможно, из-за опасений попасть в тюрьму.

По информации полиции, следователи уже получили целый ряд доказательств того, что молодой человек симпатизировал террористам. Об этом свидетельствуют видеозаписи в его мобильном телефоне, электронные письма и записи его телефонных разговоров. В институте студент не скрывал своего увлечения Исламским государством и пытался привлечь к нему однокурсников.

«Он рассказывал, что смотрит видео с казней, и показывал сцены издевательств над людьми. Когда с ним не соглашались, он вел себя так странно, что однокурсники начали его бояться. Им казалось, что он может причинить кому-то вред. Институт занялся этой проблемой», – сообщил один из сотрудников учебного заведения, в котором учился студент.

Также известно, что молодой человек показывал в своей группе инструкцию по изготовлению бомбы, которую он нашел в интернете. По данным полиции, студент хотел получить контакты с исламистами в Австрии.

Источник: idnes.cz

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терроризм Чехия
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