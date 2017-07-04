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На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными

На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными

Vladislava M 114 0
В течение наступающих праздников (с 6-го июля и до конца воскресенья) в отдельных районах Праги можно будет припарковаться бесплатно: на фиолетовых зонах парковки.
На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными

Городские части Прага 5, 6 и 8 приняли постановление сделать бесплатной фиолетовую (смешанную) зону парковки в течение наступающих государственных праздников: Дня славянских апостолов Кирилла и Мефодия и Дня сожжения Яна Гуса.  Также парковка будет бесплатной в пятницу и выходные. Синие зоны и дальше останутся платными в целях защиты комфорта резидентов.

Городские части сами попросили изменить режим парковки, чтобы пойти навстречу гостям и туристам, которые приезжают в столицу на праздники.

Парковка будет бесплатной не только в среду и четверг, но и в пятницу, а также в субботу и воскресенье.

«По требованию Праги 6 тарифы снизили не только на праздники, но и в пятницу, 7-го июля, чтобы посетители столицы могли пользоваться бесплатной парковкой вплоть до полуночи воскресенья», – сообщила Прага 6 на своем сайте.

Такие же постановления приняли Прага 5 и 8.

Все городские части обращают внимание жителей на то, что и в выходные будут проводиться проверки припаркованных машин. В оранжевых и фиолетовых зонах будет ездить автомобиль с камерами, который будет собирать только статистические данные.

Остальные городские части Праги не стали предлагать бесплатные парковки на праздники.

Источник: prazsky.denik.cz

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парковка Автомобили Прага праздники
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