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Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября

Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября

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Торговый центр в Праге Ходов станет самым крупным в Чехии после обширной реконструкции.
Фото: www.facebook.com/centrumchodov
Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября

Новая часть пражского торгового центра Ходов (Chodov) откроется 11 октября. Сейчас общая площадь комплекса составляет 61 000 квадратных метров, после открытия новой части она увеличится более чем на 100 000 квадратных метров. Всего в Ходове будет представлено 165 брендов. Он станет самым крупным торговым центром в Чехии: всего будет работать более 300 магазинов.

Строительные работы проходят по плану. Строители работают не только в новой пристройке, но и в старой части комплекса, где также проводится масштабная реконструкция. После завершения работ откроется и современный мультиплекс Cinema City с 18 кинозалами, включая технологию 4DX. Он станет самым крупным мультиплексом в Чехии, в котором одновременно смогут смотреть фильмы 2 600 зрителей.

«Осенью среди наших новых арендаторов появятся, например, все семь брендов концерна Inditex, включая новинки на чешском рынке, Oysho и Zara Home, а также флагманский магазин H&M площадью 3 000 квадратных метров», – сообщает менеджер по маркетингу ТЦ Ходов Петра Валентова.

Компания Unibail-Rodamco, которая владеет торговым центром, сообщила в 2015 году, что инвестирует в расширение и модернизацию комплекса 4,5 млрд крон (165 млн евро). 

Источник: ceskenoviny.cz 

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торговые центры Прага
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