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В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом

В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом

Vladislava M 347 0
Во вторник поезд, направляющийся из Праги в немецкий город Киль, полностью эвакуировали из-за агрессивного пассажира с оружием. Позже оказалось, что нетрезвый мужчина угрожал пластиковым пистолетом.
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом

Во вторник немецкая полиция эвакуировала международный поезд из-за пассажира, угрожавшего персоналу огнестрельным оружием. Однако позже оказалось, что заметно нетрезвый мужчина держал в руках лишь пластиковый макет пистолета. Из-за напряженной ситуации врачи осмотрели на месте двух пассажиров, которым стало плохо. Об этом сообщило агентство DPA.

Поезд, который следовал из Праги в Киль, совершил экстренную остановку в городе Херцберг, который находится между Дрезденом и Берлином. На станции поезд вынуждены были покинуть все 400 пассажиров, а также персонал.

Нарушителя порядка, которым был 46-летний мужчина из Дрездена, проводникам удалось изолировать в одном из вагонов. В конечном итоге его задержала прибывшая полиция.

На месте работали не только обычные полицейские, но и отряд спецназа.

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Темы
оружие поезда Прага Германия полиция
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