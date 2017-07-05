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В Чехии запретили ягоды годжи

В Чехии запретили ягоды годжи

artyommm 923 0
Сельскохозяйственная и продовольственная инспекция Чехии потребовала от компании-поставщика изъять из продажи 7 тонн ягод годжи, ввезенных в страну из Китая.
В Чехии запретили ягоды годжи

Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция Чехии запретила выпускать на рынок 7 тонн сухофруктов годжи из Китая (растение также известно как китайская дереза). Контрольные тесты продукта показали высокое содержание в нем запрещенных в ЕС пестицидов группы карбофуранов.

Образцы на экспертизу были взяты в пражской компании Diana Company, которая является поставщиков продукта в Чехию. Инспекторы дали распоряжение, чтобы импортер сообщил всем клиентам о результатах тестов и обеспечил изъятие сухофруктов с рынка. В отношении компании заведено административное дело, она должна будет заплатить штраф. Ягоды годжи у нее закупал 161 продавец в Чехии и еще десятки в Австрии и Венгрии.

Продукт, который будет изъят из продажи, называется GOJI GRADE A. Речь идет об однородных сухофруктах со сроком годности до 7.10.2018 (см. на упаковке: LOT: PFT16080, dodavatel: QINGDAO PERFECT IMPORT & EXPORT CO. LTD, ROOM 2201, UNIT 2, BUILDING 3, NO.7B SHANDONG ROAD, QINGDAO, Čína).

Карбофуран ранее использовали как мощный инсектицид, но из-за нежелательных последствий он был запрещен в ЕС с 2008 года.

Источник: lidovky.cz 

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