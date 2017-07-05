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Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно

Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно

Vladislava M 296 0
На праздники шоссе D1 решили частично отремонтировать. На отдельном отрезке дорогу сузили до одной полосы в каждом направлении: из-за этого на шоссе образуются большие заторы.
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно

Водителей, направляющихся по шоссе D1 по направлению к Брно, ждут двухчасовые пробки. На отрезке у Чески-Штернберка движение проходит только по одной полосе в каждом направлении из-за дорожных работ. Управление шоссе и магистралями решило отремонтировать дорогу в течение праздников из-за более низкой загруженности, чем обычно.

Дорожные работы проходят между 39-м и 42-м километром шоссе.

«Интенсивность движения на праздники ниже, поэтому мы проводим ремонт сейчас. Временно на отрезке шоссе будет работать по одной полосе в каждом направлении», – объяснил пресс-секретарь дорожного управления Ян Ридл.

Водителей предупреждают, что при движении на ремонтируемом отрезке нужна повышенная концентрация внимания. Также требуется значительно снизить скорость.

«Мы просим всех водителей быть терпеливыми и осторожными при движении в колоннах со сниженной скоростью», – обращается к автомобилистам управление.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Автомобили Брно Прага дороги Чехия
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