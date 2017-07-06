Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек

Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек

artyommm 1048 0
Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, причины пока выясняют.
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек

В среду, 5 июля, в пражском районе Ходов загорелась квартира. Пожарные эвакуировали 40 человек, часть успела покинуть свои жилища до приезда спасателей. Пять человек пострадали: четверо из них отравились угарным газом, им была оказана первая помощь на месте. Одного человека срочно доставили в больницу.

Досталось не только жителям дома, но и пожарным: двое получили легкие травмы. Пожар произошел на 7 этаже. На место происшествия прибыла машина скорой помощи повышенной вместительности, так как грозил риск большого количества пострадавших. 

Причины пожара сейчас выясняются. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,5 млн крон.

Источник: tyden.cz 

Рассказать всем:
Темы
пожар пожарники Прага
Читайте
по теме 
В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен
21.02.2017 15:13 Общество
В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен
1660 0
В Летнянах горит PVA Expo Praha
27.01.2017 13:16 Общество
В Летнянах горит PVA Expo Praha
2209 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
1241 0
На складе Amazon под Прагой случился пожар
02.12.2016 07:49 Общество
На складе Amazon под Прагой случился пожар
1075 0
Последние новости:
06
июля
Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км
06.07.2017 18:56 Общество
Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км
413 0
ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса
06.07.2017 13:50 Экономика
ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса
492 0
Курс чешской кроны: Ожидания аналитиков не оправдались
06.07.2017 11:11 Экономика
Курс чешской кроны: Ожидания аналитиков не оправдались
1539 0
Сегодня в Чехии празднуют день памяти Яна Гуса
06.07.2017 10:18 Культура
Сегодня в Чехии празднуют день памяти Яна Гуса
590 0
05
июля
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
05.07.2017 15:19 Общество
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
802 0
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
05.07.2017 10:50 Культура
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
804 0
В Чехии запретили ягоды годжи
05.07.2017 10:11 Общество
В Чехии запретили ягоды годжи
2346 0
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
05.07.2017 09:43 Общество
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
606 0
04
июля
Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября
04.07.2017 14:47 Общество
Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября
1074 0
На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными
04.07.2017 10:54 Общество
На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными
691 0


Мобильная версия