Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, причины пока выясняют.

В среду, 5 июля, в пражском районе Ходов загорелась квартира. Пожарные эвакуировали 40 человек, часть успела покинуть свои жилища до приезда спасателей. Пять человек пострадали: четверо из них отравились угарным газом, им была оказана первая помощь на месте. Одного человека срочно доставили в больницу.

Досталось не только жителям дома, но и пожарным: двое получили легкие травмы. Пожар произошел на 7 этаже. На место происшествия прибыла машина скорой помощи повышенной вместительности, так как грозил риск большого количества пострадавших.

Причины пожара сейчас выясняются. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,5 млн крон.

Источник: tyden.cz