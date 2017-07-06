Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км

Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км

artyommm 413 0
Водители могли бы оставлять машины на центральной парковке и идти пешком до смотровой площадки 15 минут, но предпочитают стоять в длинной пробке.
Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км

На дороге к главным туристическим центрам в восточной части Крконоше – Пец-под-Снежкоу и Янске-Лазне – в четверг, 6 июля после полудня образовалась пробка. Машины туристов выстроились в 11 км очереди по направлению от Свобода-над-Упоу, Чисте-в-Крконошах и Черны-Дол на проездах к фуникулеру на Снежку и к новому аттракциону «Дорожка между кронами деревьев»

Полиция в Велка-Упа перекрыла дорогу до Пец-над-Снежкоу из-за большого наплыва автомобилей. Туристам порекомендовали оставить автомобиль, например, в Маршове или Свобода-над-Упоу и продолжить путь на автобусе. 

До обеда парковки в туристических центрах были полностью заняты. Ситуация постепенно стала улучшаться после полудня, когда полиция начала помогать приезжающим автомобилям парковаться. Тысячи людей решили воспользоваться хорошей погодой и посетить Крконоше. 

Пресс-атташе полиции Трутнова Шарка Пижлова объяснила, почему на дороге образовалась длинная пробка: «Проблема в том, что люди не оставляют автомобили на центральной парковке возле фуникулера на Черную гору или на парковке возле Лесного Дома, а пытаются припарковаться на стоянке прямо возле дорожки». Дорога пешком от центральной парковки до аттракциона занимает всего 15 минут.

Пресс-атташе «Дорожки между кронами деревьев» Якуб Коутек сообщил, что проблемы с транспортом решают в усиленном режиме. На дорогу направят больше людей, которые будут отклонять машины на дополнительные парковки возле Лесного Дома, в Черны-Дол и в Свобода-над-Упоу. Автобусы, которые перевозят туристов, также будут ездить чаще.

«Дорожка между кронами деревьев» открылась в воскресенье, 2 июля. По словам Коутека, в день ее пока посещает от 4 000 до 4 500 человек. Посещаемость объекта, как говорит пресс-атташе, превосходит ожидания. Этому способствуют праздники и хорошая погода. На посещение смотровой башни уходит около 1,5 ч.

Источник: aktualne.cz 

Рассказать всем:
Темы
пробки Автомобили горы Чехия
Читайте
по теме 
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
1704 0
В центре Праги прорвало 100-лений водопровод
28.11.2016 12:35 Общество
В центре Праги прорвало 100-лений водопровод
1530 0
Трамваи в Праге опаздывают из-за пробок и дорожных работ
04.10.2016 15:36 Общество
Трамваи в Праге опаздывают из-за пробок и дорожных работ
927 0
На автомагистрали D1 в предместьях Праги километровые пробки из-за аварии
21.09.2016 17:02 Общество
На автомагистрали D1 в предместьях Праги километровые пробки из-за аварии
946 0
Последние новости:
06
июля
ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса
06.07.2017 13:50 Экономика
ОЭСР: Реальные зарплаты в Чехии снизились на 15% с начала кризиса
492 0
Курс чешской кроны: Ожидания аналитиков не оправдались
06.07.2017 11:11 Экономика
Курс чешской кроны: Ожидания аналитиков не оправдались
1539 0
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек
06.07.2017 10:41 Общество
Эвакуация в Праге: Из-за пожара на Ходове пострадали пять человек
1048 0
Сегодня в Чехии празднуют день памяти Яна Гуса
06.07.2017 10:18 Культура
Сегодня в Чехии празднуют день памяти Яна Гуса
590 0
05
июля
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
05.07.2017 15:19 Общество
Водители часами стоят в пробках на шоссе из Праги в Брно
802 0
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
05.07.2017 10:50 Культура
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
804 0
В Чехии запретили ягоды годжи
05.07.2017 10:11 Общество
В Чехии запретили ягоды годжи
2346 0
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
05.07.2017 09:43 Общество
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
606 0
04
июля
Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября
04.07.2017 14:47 Общество
Расширенный и обновленный ТЦ Ходов в Праге откроется 11 октября
1074 0
На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными
04.07.2017 10:54 Общество
На праздники парковки в Праге частично станут бесплатными
691 0


Мобильная версия