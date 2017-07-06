Туристы в Чехии массово поехали в горы Крконоше, образовалась пробка на 11 км

Водители могли бы оставлять машины на центральной парковке и идти пешком до смотровой площадки 15 минут, но предпочитают стоять в длинной пробке.

На дороге к главным туристическим центрам в восточной части Крконоше – Пец-под-Снежкоу и Янске-Лазне – в четверг, 6 июля после полудня образовалась пробка. Машины туристов выстроились в 11 км очереди по направлению от Свобода-над-Упоу, Чисте-в-Крконошах и Черны-Дол на проездах к фуникулеру на Снежку и к новому аттракциону «Дорожка между кронами деревьев».

Полиция в Велка-Упа перекрыла дорогу до Пец-над-Снежкоу из-за большого наплыва автомобилей. Туристам порекомендовали оставить автомобиль, например, в Маршове или Свобода-над-Упоу и продолжить путь на автобусе.

До обеда парковки в туристических центрах были полностью заняты. Ситуация постепенно стала улучшаться после полудня, когда полиция начала помогать приезжающим автомобилям парковаться. Тысячи людей решили воспользоваться хорошей погодой и посетить Крконоше.

Пресс-атташе полиции Трутнова Шарка Пижлова объяснила, почему на дороге образовалась длинная пробка: «Проблема в том, что люди не оставляют автомобили на центральной парковке возле фуникулера на Черную гору или на парковке возле Лесного Дома, а пытаются припарковаться на стоянке прямо возле дорожки». Дорога пешком от центральной парковки до аттракциона занимает всего 15 минут.

Пресс-атташе «Дорожки между кронами деревьев» Якуб Коутек сообщил, что проблемы с транспортом решают в усиленном режиме. На дорогу направят больше людей, которые будут отклонять машины на дополнительные парковки возле Лесного Дома, в Черны-Дол и в Свобода-над-Упоу. Автобусы, которые перевозят туристов, также будут ездить чаще.

«Дорожка между кронами деревьев» открылась в воскресенье, 2 июля. По словам Коутека, в день ее пока посещает от 4 000 до 4 500 человек. Посещаемость объекта, как говорит пресс-атташе, превосходит ожидания. Этому способствуют праздники и хорошая погода. На посещение смотровой башни уходит около 1,5 ч.

Источник: aktualne.cz