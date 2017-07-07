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Предупреждение метеорологов: Сегодня в Чехии ожидаются сильные грозы с градом

Предупреждение метеорологов: Сегодня в Чехии ожидаются сильные грозы с градом

Vladislava M 335 0
Метеорологи просят жителей Чехии быть осторожными в связи с приближающимися сильными грозами. В Праге предупреждение действует сегодня с 13:00 до 22:00.
Предупреждение метеорологов: Сегодня в Чехии ожидаются сильные грозы с градом

Чешское гидрометеорологическое управление предупреждает об угрозе сильных гроз по всей Чехии и пожаров в Южноморавском крае. Грозы могут сопровождаться порывистым ветром и градом.

В пятницу на всей территории Чехии прогнозируют дожди и грозы. Самая высокая вероятность грозы будет во второй половине дня и вечером. В Праге и Среднечешском крае тревожное предупреждение действует с 13:00 до 22:00 пятницы.

Ожидается, что порывы ветра при грозах будут достигать скорости 70 км/ч. В Среднечешском крае проливные дожди могут продлиться и в ночь на субботу. В Моравии и Силезии дожди к ночи ослабнут.

В связи с проливными дождями вырастает риск затопления подвалов и других низкорасположенных мест. Людей просят заранее закрыть окна и двери, чтобы они не поломались от сильного ветра. Также следует убрать с улицы незакрепленные предметы.

В области Южной Моравии высока опасность пожаров. В связи с ожидаемыми осадками ситуация может улучшиться. На природе, особенно в Южноморавском крае, из-за засухи запрещено разводить огонь, курить и использовать переносные туристические горелки, а также другие источники открытого огня.

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