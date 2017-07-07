Немецкий пловец проплывет без гидрокостюма от Чехии до Северного моря

Немец Йозеф Хесс, который уже переплывал Гибралтарский пролив, запланировал для себя новое испытание. На этот раз он будет преодолевать маршрут в 600 км по Эльбе – до ее впадения в Северное море.

Фото: река Эльба, pixabay.com

30-летний немец Йозеф Хесс собирается проплыть по реке расстояние от чешских границ почти до самого Северного моря. Мужчина решил проплыть расстояние в 600 км без гидрокостюма. Для этого ему понадобятся только плавки, шапочка и очки для плавания.

Свой маршрут через северо-восточную часть Германии Хесс начнет в Бад-Шандау – небольшом немецком городке на границе с Чехией. Отсюда он планирует доплыть до самого Гамбурга, возле которого находится место впадения Эльбы в Северное море.

На свое необычное путешествие Хесс, который на данный момент является еще и докторантом университета в Хемнице, выделил 10 дней. Все эти дни он будет практически все время плыть. Старт большого плавания запланирован на начало августа.

До этого времени отважный немец еще будет тренироваться. В его планах – переплыть знаменитое Боденское озеро на границах Германии, Швейцарии и Австрии. В том, что ему это удастся, нет сомнений: в прошлом Хесс успешно переплыл Гибралтарский пролив.

Чтобы получить возможность провести такую акцию, Хессу понадобилось получить огромное количество разрешений. В общей сложности он вел переговоры с 15 организациями.

Источник: ČTK