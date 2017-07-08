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Главные новости Чехии за неделю 3-7 июля 2017

Главные новости Чехии за неделю 3-7 июля 2017

artyommm 36 0
В обзоре: штрафы за спиртное, приложение для грибников, возмущенный из-за Украины чешский депутат, пожар в жилом доме, изъятие из продажи ягод годжи и другие новости, которые нельзя пропускать.
Главные новости Чехии за неделю 3-7 июля 2017

Штрафы за распитие спиртного

С 1 июля в Праге выросли штрафы за распитие алкоголя в общественных местах – до 10 тысяч крон при оплате на месте. На данный момент в чешской столице в список, где нельзя публично выпивать, входит 800 мест. Запрет действует с 2008 года, и магистрат не собирается останавливаться: в будущем полиция, возможно, сможет штрафовать даже тех людей, которые просто несут в руках открытую бутылку. 

Приложение для грибников

Чешские программисты создали мобильное приложение, которое помогает грибникам определять вид гриба, если те не могут положиться на свой опыт. Пользоваться программой можно без подключения к интернету. 

Чешского депутата не впустили в Украину

Чешский беспартийный депутат Милан Шарапатка возмущен тем, что его не впустили на территорию Украины с остальными депутатами, которые прибыли из Чехии в Киев на Парламентское собрание НАТО. В чем причина отказа, Шарапатка не знает, и собирается разбираться в этом деле на высоком уровне. Известно, что въезд ему запрещен до 2018 года – по соображениям безопасности.

Новый большой ТЦ Ходов откроется в октябре

Строительные работы в торговом центре Ходов в Праге идут полным ходом. После реконструкции его площадь увеличится с 61 000 до 100 000 квадратных метров, и он станет самым большим торговым центром в Чехии. А еще в нем начнет работать первый в Чехии мультиплекс с 18 кинозалами и поддержкой технологии 4DX.

Проблемы с ягодами годжи в Чехии

Популярные сухофрукты изымают из продажи в Чехии. Изъятию подлежит партия 7 тонн, привезенная из Китая. Причиной отзыва продукции стало содержание в ней запрещенных в ЕС пестицидов. Перед покупкой ягод годжи проверяйте информацию о производителе и экспортере. Что нужно знать, читайте здесь.

Реальные зарплаты в Чехии не повышаются с 2008 года

Организация экономического сотрудничества и развития выпустила отчет о ситуации на рынке труда. В документе есть информация и о Чехии: уровень безработицы в республике максимально низкий, а вот зарплаты после кризиса практически не растут

Пожар в жилом доме в Ходове

В пражском районе Ходов горел жилой дом. Возгорание возникло на седьмом этаже. Никто не погиб, травмы различной степени тяжести получили пять человек и двое пожарных.

Прага культурнее других столиц Евросоюза

Социологи Еврокомиссии сравнили уровень культурной жизни и другие аспекты в сфере культуры в европейских городах с учетом плотности населения. Оказалось, что Прага по уровню культуры опережает даже Лондон.

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