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После жаркого и душного понедельника в Чехию придет похолодание

После жаркого и душного понедельника в Чехию придет похолодание

artyommm 718 0
Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды в Чехии на этой неделе.
После жаркого и душного понедельника в Чехию придет похолодание

В начале рабочей недели тропическое тепло задержится в Чехии, но уже в ночь на вторник через территорию республикb начнет проходить влажный атмосферный фронт. Во вторник, 11 июля, на большей части страны пройдут дожди, местами с грозами. В течение недели температура воздуха будет постепенно понижаться. К выходным, тем не менее, снова потеплеет.

В понедельник, 10 июля, воздух прогреется до 29 °C, а в Моравии и вовсе до 33 °C. Возможны дожди, местами может пройти сильный град. Минимальная температура ночью составит 15 °C.

Во вторник, 11 июля, воздух прогреется максимально до 26 °C, на юго-востоке – до 29 °C. Будет преимущественно облачно, по большей части территории пройдут дожди, на востоке – с грозами. 

В среду, 12 июля, будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется не более чем до 24 °C, на востоке – до 27 °C. Самая низкая температура ночью – до 12 °C.

В четверг, 13 июля, максимальная температура воздуха днем составит 22 °C, на юго-востоке страны – до 24 °C. Ночью столбик термометра может опуститься до 10 °C. В пятницу, 14 июля, ожидается пасмурная погода, на западе пройдут дожди, температура воздуха составит 18-22 °C, на востоке – до 24 °C. Ночью может похолодать до 8 °C.

На выходных ожидается облачная погода с кратковременными дождями, воздух прогреется до 26 °C.

Источник: echo24.cz 

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