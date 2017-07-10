Пражский аквапарк разрешил мусульманкам купаться в буркини: Чехи грозят бойкотом

Пользователи социальных сетей обрушились с гневом на пражский аквапарк: чехам не нравится, что мусульманкам разрешили плавать в буркини. Многие подумали, что это просто уличная одежда. Некоторые чехи, наоборот, заступились за организацию.

На аквапарк в Честлице под Прагой в последние дни сыплются сотни гневных комментариев от людей, которые не согласны с тем, что мусульманкам разрешают входить в бассейн в купальных костюмах буркини, закрывающих все тело. Посетители решили объявить бойкот аквапарку. Компания защищается тем, что ношение буркини не нарушает никаких санитарных правил.

Все началось с того, что один из посетителей сфотографировал в бассейне двух женщин, купающихся в закрытых купальных нарядах. Многие люди не смогли отличить их от обычной мусульманской одежды для улицы и решили, что женщины купались прямо в том наряде, в котором пришли.

«Они ходят в этой одежде по улице, а потом плавают в бассейне. Я бы никогда не пошла в такой бассейн», – стали возмущаться люди на странице аквапарка Facebook. Подобных комментариев на странице десятки.

Аквапарк ответил, что на самом деле женщины были одеты в буркини – разрешенный купальный костюм, который отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям.

«Буркини делают из материалов, подходящих для купания. Это всемирный тренд, с которым мы встречаемся не только в Aquapalace Praha. В этом случае клиентки не нарушают никаких правил», – объявил аквапарк.

Заявление стало предметом дальнейших дебатов. Чехи усомнились в том, что женщины в буркини раздеваются и принимают душ перед посещением бассейна. Представители аквапарка ответили, что большинство мусульманок является клиентками отеля, осведомленными о правилах гигиены.

Некоторые люди встали на сторону аквапарка. По их мнению, организация показала, что уважает проявления разных культур. К тому же многие женщины в обычных купальниках также не раздеваются в душе, а только ополаскивают тело перед посещением бассейна. Толерантные чехи написали, что теперь, наоборот, будут с удовольствием ходить в аквапарк, так как больше не встретят там людей, полных ненависти.