Видео: Прямая трансляция опасного вождения на Facebook закончилась для чешки смертью

Молодые чешки вели прямую трансляцию в автомобиле и собирались показать зрителям, как они разгонятся до скорости 180 км/ч. Девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Спасти ее не удалось.

Фото: Кадр из видеотрансляции

В четверг возле населенного пункта Обрнице (Мостецкая область) произошла смертельная авария. За рулем автомобиля находилась молодая девушка 1995 года рождения. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Девушка ехала вместе со своей подругой, которая также пострадала при аварии. Они вели прямую трансляцию своей езды на Facebook. Видео с мобильного телефона включило в себя и сам момент аварии, а также последующее прибытие спасателей.

На видеозаписи заметно, что девушка за рулем постоянно отвлекается, говорит по телефону, отпускает руль и не смотрит на дорогу. В последние минуты она сообщает, что собирается показать, как будет ехать со скоростью 180 км/ч.

«Мы уже едем 120, через минуту.. 140. Сейчас мы выезжаем из Моста, а через пять минут будем у Tesco, успеешь? Эй, сколько ты едешь? Пи..», – кричит подруга девушки за рулем. Затем следует авария.

Авария происходит уже на 10-й минуте видео

Авария произошла в четверг около 12 часов дня на дороге I/13 по направлению из Моста в Билину. Девушка не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в звукоизоляционное ограждение. На место сразу же прибыла спасательная служба и скорая помощь. Девушку на вертолете перевезли в травматологический центр больницы Усти-над-Лабем, но полученные ею травмы были несовместимы с жизнью. Подруга погибшей, которая вела трансляцию, пострадала не так сильно. Сегодня она должна покинуть больницу.

Транспортные эксперты решили использовать видеозапись аварии в целях профилактики, хотя родители обеих девушек попросили удалить видео и не делиться им.

«Мы все знаем, что образовательные ролики смоделированы и записаны специально. Кадры из реальной жизни несут более высокий профилактический потенциал», – сказал эксперт по дорожной безопасности Роман Будски.

С этим согласились и другие эксперты. 40-минутное видео в социальных сетях посмотрели сотни тысяч пользователей. Оно до сих пор доступно. Кроме выражения соболезнований в комментариях ролик вызывает и гневную реакцию. Некоторые люди считают, что трансляцию должны были автоматически заблокировать.

Эксперты сходятся во мнении, что подобные видео различных экстремальных действий стали феноменом нашего времени. Молодые люди живут этим, для них это стало естественным. Это касается не только опасного вождения, но и прыжков с вагонов поездов, вышек, троллейбусов и т.п.

Обычно в таких видеороликах участвуют молодые люди до 30 лет.

«Они пытаются выглядеть героями, которые не боятся нарушать закон и которых не пугают возможные наказания», – говорит эксперт Будски.

Предотвратить подобные случаи помогает только воспитание, считают эксперты.

«С детства мы должны говорить детям о том, что автомобиль и любое транспортное средство – это оружие. Что они могут навредить не только себе, но и остальным. Мы должны ясно и терпеливо объяснять детям, что может произойти и насколько это опасно», – говорит координатор отделения безопасности при Министерстве транспорта Иреней Шталмах.

Источник: ČTK, Idnes.cz