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Американское исследование: Мигрантам в Украине будет лучше, чем в Чехии

Американское исследование: Мигрантам в Украине будет лучше, чем в Чехии

artyommm 855 0
Чешские СМИ удивлены такими результатами американского рейтинга.
Американское исследование: Мигрантам в Украине будет лучше, чем в Чехии

Американские эксперты обнародовали новое исследование о миграции, на основании которого был составлен рейтинг из 80 стран – от лучших до худших государств для начала новой жизни иностранцев. Согласно этому рейтингу, Чехия считается менее привлекательной страной для мигрантов, чем Украина, Оман или Казахстан. Первое место заняла Швеция, второе – Канада, третье – Швейцария, – пишет The Washington Post.

Чехия занимает 50-ю строчку в рейтинге, по сравнению с другими странами Евросоюза это очень низкий показатель. Такими результатами ЧР удивлены не только чешские, но и сами американские СМИ. Страны, лидирующие в списке, могут похвастаться экономической стабильностью, уровнем зарплат, хорошей ситуацией на рынке труда и толерантностью к представителям других культур. Согласно американским экспертам, Чехия не показывает хороший результат по этим критериям.

Иммиграционный проект является частью более обширного исследования американской компании News and World Report. Составители рейтинга сообщают, что опирались в первую очередь на данные от Всемирного банка и ООН о миграции в разных странах. Над обработкой данных работало более 21 000 специалистов.

Зачем американцы решили провести анализ миграции? «В настоящее время миграция считается одним из важнейших вопросов в мире», – объясняет Эрик Гертлер, один из руководителей компании US News and New York, которая участвовала в исследовании. Он также добавил, что цель работы заключалась в том, чтобы определить возможные преимущества для мигрантов в той или иной стране, а также понять роль мигрантов для экономики государства.

Лидером рейтинга признана Швеция. В первую десятку вошли и другие скандинавские страны: Норвегия, Финляндия, Дания. Эксперты считают, что это объясняется положительной репутацией их экономики. Канада и Швейцария получили высокие баллы не только благодаря экономике, но и интеграционной политике для мигрантов, включая языковые курсы. Великобритания тем временем заняла только 17-е место.

Источник: tyden.cz 

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рейтинг иммиграция
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