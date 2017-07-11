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Пьяный водитель в Праге сбил велосипедистку и попытался скрыться

Пьяный водитель в Праге сбил велосипедистку и попытался скрыться

Vladislava M 331 0
В пражском районе Смихов в пятницу вечером нетрезвый водитель сбил велосипедистку. Его автомобиль остановили случайные свидетели через несколько сотен метров.
Фото: велосипед пострадавшей
Пьяный водитель в Праге сбил велосипедистку и попытался скрыться

Авария произошла на перекрестке улиц Страконицка и У Краловске лоуки. Водитель легкового автомобиля отъезжал от местного гольф-центра и сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Он не стал останавливаться и продолжил езду по направлению к центру Праги.

Случайные свидетели заблокировали автомобиль у выезда на Горжейши набережную. Аварию видели и криминалисты, которые сразу же начали помогать пострадавшей женщине и инициировали преследование водителя. Свидетели сами задержали виновника происшествия и передали его полиции.

«Речь идет о ДТП между легковым автомобилем и велосипедисткой. При проверке дыхания водитель надышал в аппарат 2 промилле алкоголя», – рассказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

У места аварии остановились врачи из Транс-Госпиталя PLUS (Ржевнице), которые случайно проезжали мимо. Затем пострадавшую передали пражской службе скорой помощи, вскоре прибывшей на место.

Нетрезвого водителя отвезли в полицейский участок. Теперь дело рассматривает полиция.

Источник: Novinky.cz

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Темы
дтп велосипеды Автомобили Прага
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