Пьяный водитель в Праге сбил велосипедистку и попытался скрыться

Авария произошла на перекрестке улиц Страконицка и У Краловске лоуки. Водитель легкового автомобиля отъезжал от местного гольф-центра и сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Он не стал останавливаться и продолжил езду по направлению к центру Праги.
Случайные свидетели заблокировали автомобиль у выезда на Горжейши набережную. Аварию видели и криминалисты, которые сразу же начали помогать пострадавшей женщине и инициировали преследование водителя. Свидетели сами задержали виновника происшествия и передали его полиции.
«Речь идет о ДТП между легковым автомобилем и велосипедисткой. При проверке дыхания водитель надышал в аппарат 2 промилле алкоголя», – рассказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.
У места аварии остановились врачи из Транс-Госпиталя PLUS (Ржевнице), которые случайно проезжали мимо. Затем пострадавшую передали пражской службе скорой помощи, вскоре прибывшей на место.
Нетрезвого водителя отвезли в полицейский участок. Теперь дело рассматривает полиция.
Источник: Novinky.cz