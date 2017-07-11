Неудобство почти на полгода: В Праге ограничили работу одной из самых загруженных станций метро

В течение 5 месяцев поезда, следующие от Nemocnice Motol, будут проезжать станцию Muzeum без остановки.

С сегодняшнего дня, 11 июля, в Праге ограничили переход на станцию метро Muzeum. Посадка и высадка пассажиров из поезда по направлению к станции Depo Hostivař на линии метро А осуществляться не будет (из-за ремонта). Ограничение будет действовать в течение 5 месяцев. Часть платформы на станции Muzeum, где электропоезда следуют в противоположном направлении, планируют закрыть на ремонт в начале следующего года.

Чтобы добраться до станции Muzeum по направлению от Nemocnice Motol необходимо доехать, например, до станции Náměstí Míru, а затем пересесть на поезд в противоположном направлении.

Для отправления со станции Muzeum в направлении Depo Hostivař можно воспользоваться поездами по направлению Nemocnice Motol, но на станции Můstek следует пересесть в поезд на другой стороне платформы, – рекомендуют в Транспортном предприятии Праги.

Пассажиры также смогут воспользоваться наземным транспортом. Составить маршрут можно на официальном сайте предприятия. О других ограничениях в работе общественного транспорта в Праге мы уже писали здесь.

Источник: ceskenoviny.cz