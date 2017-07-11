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Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета

Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета

artyommm 445 0
Полиция по делам иностранцев гонялась за животным, выбежавшим на взлетную полосу.
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета

В ночь на понедельник, 10 июля, из-за дикого кабана, бегавшего по пражскому аэропорту, задержали один рейс. Сотрудники полиции по делам иностранцев пытались поймать и прогнать животное, но не получилось: кабана пришлось застрелить.

Кабан проник на территорию аэропорта через забор после 1:00. Кроме одного задержанного на 20 минут рейса, животное больше никак не ограничило работу аэропорта. По словам пресс-атташе аэропорта Вацлава Гавела Марики Яноушковой и пресс-атташе полиции по делам иностранцев Катержины Рендловой, такие происшествия в последнее время случаются крайне редко. «Мы и раньше прогоняли оттуда животных, но не могу припомнить, чтобы среди них был дикий кабан», – говорит Рендлова.

Размножившиеся кабаны начали создавать проблемы главным образом на восточной окраине Праги, где они уничтожили зеленые насаждения в окрестностях застройки и несколько раз напали на собак. 

В апреле этого года магистрат сообщил, что из-за растущего количества диких кабанов в Праге необходимо ограничить их кормление неподалеку от домов. Улучшить ситуацию также можно с помощью расчистки заросших участков, включая создание просек – узких дорог в лесу, очищенных от деревьев, чтобы охотникам было удобнее стрелять в кабанов.

Источник: idnes.cz

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Темы
животные аэропорт Прага
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