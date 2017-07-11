Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее

ДТП произошло на перекрестке в городе Пльзень. В машине с глухой женщиной-водителем находилась 10-летняя девочка.

Фото: Фотосток pixabay.com

В понедельник, 10 июля, в центре чешского Пльзеня произошло серьезное ДТП, в результате которого машина скорой помощи увезла в больницу четверых пострадавших, включая 10-летнюю девочку. По предварительной информации, жизни ни одного из потерпевших ничего не угрожает.

Автомобиль полицейских лежит на боку на перекрестке, под ним, на тротуаре, врезавшийся в него легковой автомобиль, который остановился всего в паре сантиметров от входа в магазин. Столкновение произошло на перекрестке улиц Тылова и Коперникова. По словам очевидцев, полицейские ехали с проблесковыми маячками, когда в них врезалась женщина с серьезным нарушением слуха.

ДТП произошло прямо на глазах пешехода: «Я хотел перейти по пешеходному переходу и в одно мгновение все вокруг начало летать. Полицейские ехали достаточно быстро и с включенными маячками. Женщина глухая. Когда она въезжала на перекресток, светофор показывал зеленый свет, иначе бы она не поехала».

Автомобили столкнулись посреди перекрестка. Škoda Yeti перевернулась на бок, сработало несколько подушек безопасности. Suzuki Ignis оказалась на тротуаре, ударившись о торец здания магазина. К счастью, в этот момент там никто не находился.

Из-за ДТП временно был затруднен проезд троллейбусов: именно через этот перекресток проходит большинство троллейбусных маршрутов в Пльзене.

Источник: idnes.cz