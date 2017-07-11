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7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон

7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон

Vladislava M 148 0
76-летняя немка Сигрид Эйхер стала самой старшей участницей, преодолевшей все этапы Моравского ультрамарафона (больше 300 км). Каждый день она бежала по 7 часов.
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон

76-летняя немка Сигрид Эйхер – пример мужества, потрясающей силы воли и выносливости. В рамках Моравского ультрамарафона она пробежала больше 300 км. «Ничего особенного», – говорит пенсионерка о своем достижении. Еще бы, ведь за свою жизнь она пробежала 2056 марафонов.

В минувшую субботу в Ломнице Сигрид уже не в первый раз пробежала Моравский Ультрамарафон, одолев 7 марафонов за 7 дней. Уже только этот факт для человека в любом возрасте заслуживает признания. То, что все дистанции пробежала 76-летняя пенсионерка, приводит в восторг.

«Сигрид просто невероятная. Наблюдать за ней – настоящее потрясение», – говорит известный брненский спортсмен Даниэл Оралек, который в 10-й раз стал победителем Моравского Ультрамарафона.

Хотя преодоление каждого этапа марафона занимает в среднем чуть более трех часов, Сигрид каждый день бежала по 7 часов.

«Вначале казалось, что она не сможет пробежать дистанцию, но каждый день она продолжала и бежала снова. У нее огромный энтузиазм и энергия», – удивляется Оралек.

Сама пенсионерка не хвастается своими достижениями.

«Это просто моя жизнь. Мне нравится бегать», – говорит она.

Сигрид стала рекордсменкой по количеству преодоленных марафонов – в ее списке уже 2056 дистанций. Только два мужчины в мире смоги пробежать больше.

Интересно, что заниматься бегом она начала уже после 40 лет. Юбилейным 2000-м марафоном для Сигрид был именно Моравский ультрамарафон.

«Я вдохновлена этой акцией. Здесь прекрасная природа, хорошая организация. Я каждый раз возвращаюсь в среду, которую знаю. Здесь очень комфортно и при этом недорого», – рассказала Сигрид. Впервые она пробежала Моравский ультрамарафон в 1993 году.

 

Видео: Сигрид Эйхер на Моравском ультрамарафоне в 2016 году

В Германии пожилая рекордсменка – известная личность. Ее называют легендой. Она до сих пор в прекрасной форме, занимается плаванием, катается на велосипеде, а по выходным – бегает на марафонах. Каждый год женщина преодолевает около 50 дистанций в любую погоду.

В рамках Моравского ультрамарафона она пробежала в общей сложности 301 км. Такую дистанцию преодолели 56 участников соревнования.

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Темы
марафон Чехия Южноморавский край спорт
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