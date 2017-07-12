Вчера в западной Чехии прошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки чувствовались во многих городах Карловарского края.

Вчера в Чехии зарегистрировали землетрясение, достигшее магнитуды 3,5 балла по шкале Рихтер. Землетрясение произошло около двух часов дня в Карловарском крае возле двух населенных пунктов: Краслице и Новы-Костел в районах Соколова и Хеба. Толчки чувствовали и жители Йиндржиховице, а также Шинделова.

«Мы почувствовали несколько подземных толчков. По ощущениям это было похоже на проезжающий мимо грузовик или начало грозы», – прокомментировала Маркета Росслерова из Краслице.

Первые толчки начались примерно в полвторого дня, следующие последовали в начале третьего.

Кафедра геофизики при Академии наук ЧР наблюдала повышенную сейсмическую активность в западной Чехии в последние месяцы. Слабые землетрясения проходили в этой области и в конце мая.

Для запада Чехии небольшие землетрясения – довольно частое явление. Более сильные землетрясения случаются раз в несколько лет. Одно из самых крупных землетрясений постигло регион в 1985-1986 годах. Самый сильный толчок 21 декабря 1985 года достиг по 10-балльной шкале Рихтера значения 4,6 балла. От землетрясения в близлежащих городах потрескались стены домов и разрушились трубы. Во многих домах временно пропала вода в колодцах.

В конце мая 2014 года сейсмологи зарегистрировали в западной Чехии землетрясение силой в 4,5 балла по шкале Рихтера. Хотя его эпицентр находился в округе городка Новы-Костел в районе Хеба, больше всего пострадал населенный пункт Краслице и близлежащие деревни. Подземные толчки тогда чувствовали люди, находящиеся на расстоянии 150 км от эпицентра: в особенности они ощущались в высоких зданиях.

Причиной повышенной сейсмической активности в западной Чехии называют тонкую земную кору в этой области. Здесь регулярно проходят микроземлетрясения, когда в течение нескольких дней или даже месяцев постоянно возникают тысячи слабых подземных толчков.

Источник: ČTK