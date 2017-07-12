Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09d 24 °C
В западной Чехии прошло землетрясение

В западной Чехии прошло землетрясение

Vladislava M 428 0
Вчера в западной Чехии прошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки чувствовались во многих городах Карловарского края.
В западной Чехии прошло землетрясение

Вчера в Чехии зарегистрировали землетрясение, достигшее магнитуды 3,5 балла по шкале Рихтер. Землетрясение произошло около двух часов дня в Карловарском крае возле двух населенных пунктов: Краслице и Новы-Костел в районах Соколова и Хеба. Толчки чувствовали и жители Йиндржиховице, а также Шинделова.

«Мы почувствовали несколько подземных толчков. По ощущениям это было похоже на проезжающий мимо грузовик или начало грозы», – прокомментировала Маркета Росслерова из Краслице.

Первые толчки начались примерно в полвторого дня, следующие последовали в начале третьего.

Кафедра геофизики при Академии наук ЧР наблюдала повышенную сейсмическую активность в западной Чехии в последние месяцы. Слабые землетрясения проходили в этой области и в конце мая.

Для запада Чехии небольшие землетрясения – довольно частое явление. Более сильные землетрясения случаются раз в несколько лет. Одно из самых крупных землетрясений постигло регион в 1985-1986 годах. Самый сильный толчок 21 декабря 1985 года достиг по 10-балльной шкале Рихтера значения 4,6 балла. От землетрясения в близлежащих городах потрескались стены домов и разрушились трубы. Во многих домах временно пропала вода в колодцах.

В конце мая 2014 года сейсмологи зарегистрировали в западной Чехии землетрясение силой в 4,5 балла по шкале Рихтера. Хотя его эпицентр находился в округе городка Новы-Костел в районе Хеба, больше всего пострадал населенный пункт Краслице и близлежащие деревни. Подземные толчки тогда чувствовали люди, находящиеся на расстоянии 150 км от эпицентра: в особенности они ощущались в высоких зданиях.

Причиной повышенной сейсмической активности в западной Чехии называют тонкую земную кору в этой области. Здесь регулярно проходят микроземлетрясения, когда в течение нескольких дней или даже месяцев постоянно возникают тысячи слабых подземных толчков.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
землетрясение Чехия Карловарский край
Читайте
по теме 
Чешские гуманитарные организации собирают деньги на помощь итальянцам
25.08.2016 11:17 Общество
Чешские гуманитарные организации собирают деньги на помощь итальянцам
1127 0
В Брно можно было почувствовать колебания от землетрясения в Австрии
25.04.2016 16:07 Общество
В Брно можно было почувствовать колебания от землетрясения в Австрии
2203 0
Сегодня в Непале произошло еще одно мощное землетрясение
12.05.2015 11:42 Общество
Сегодня в Непале произошло еще одно мощное землетрясение
1296 0
Чехи собрали около 10 миллионов крон на помощь Непалу
28.04.2015 20:36 Общество
Чехи собрали около 10 миллионов крон на помощь Непалу
1353 0
Последние новости:
12
июля
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
12.07.2017 14:51 Экономика
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
161 0
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
12.07.2017 14:30 Экономика
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
356 0
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
12.07.2017 13:58 Общество
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
124 0
Чехия побила рекорд по количеству вакансий
12.07.2017 12:00 Экономика
Чехия побила рекорд по количеству вакансий
555 0
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
12.07.2017 11:18 Общество
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
400 0
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
12.07.2017 10:55 Общество
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
800 0
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
12.07.2017 10:53 Общество
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
624 0
11
июля
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
11.07.2017 13:01 Общество
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
306 0
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
11.07.2017 12:37 Общество
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
650 0
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
11.07.2017 11:00 Общество
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
894 0


Мобильная версия