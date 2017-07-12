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Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид

Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид

Vladislava M 624 0
Обновление одного из самых популярных торговых центров Праги и Чехии – «Палладиума» – началось с фасада. В ближайшее время модернизация будет проходить и внутри здания.
Фото: https://www.facebook.com/PalladiumPraha.cz
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид

Один из самых известных торговых центров Чехии – «Палладиум» – через 10 лет после своего открытия изменит внешний вид. Фасад здания, находящегося на площади Республики в Праге, уже закрыли строительными лесами. Это начало инвестиций в обновление центра, который в 2015 году продали немецкому фонду Union Investment за 570 млн евро. На данный момент это самое дорогое здание в Чехии.

«За десять лет эксплуатации на историческом фасаде здания откололись частички штукатурки и появились загрязнения. Поэтому владелец решил провести комплексную реконструкцию фасада. Она будет включать в себя обновление штукатурки, ремонт разрушенных элементов и полную перекраску», – рассказала Вероника Шмейкалова, менеджер компании Property Solutions, управляющей центром.

Ремонт фасада – только начало обновлений. В ближайшие 2-3 года «Палладиум» изменится и внутри. Интерьер дополнят зелеными растениями, объединят рекламные площади и упростят навигацию для гостей. Модернизация ожидает и прилегающую офисную часть, а также парковку. В обновление центра вложат десятки миллионов крон.

Источник: Е15.cz

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торговые центры Прага
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