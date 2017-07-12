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Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра

Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра

artyommm 800 0
Высшая школа химической технологии в Праге представила результаты большого исследования продуктов одной и той же марки из магазинов пяти стран: Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Германии.
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра

Высшая школа химической технологии в Праге провела исследование по заказу Министерства сельского хозяйства. Исследование подтвердило тот факт, что продукты, которые продаются под одной и той же маркой, в разных странах ЕС могут отличаться по качеству. Специалисты изучили продукты из пяти стран. Исследования, подобного нынешнему по масштабу, ранее не проводили. 

Эксперты сравнивали избранные продукты, которые можно купить в Чехии, Словакии, Австрии, Германии и Венгрии. Информация о том, что под одной и той же упаковкой могут скрываться продукты разного качества, еще раз подтвердилась. Сравниваемые образцы отличались по составу, плотности, соотношению ингредиентов.

Министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка считает это недопустимым и расценивает подобные различия как дискриминацию в отношении потребителей:

«Я уже поднимал эту проблему на заседании стран V4, в Европарламенте и в Совете министров сельского хозяйства ЕС. Сейчас у нас в руках еще одно точное и проверенное доказательство». 

Экспертная комиссия отобрала 21 продукт, который продается в разных странах под одной и той же маркой. Тесты показали, что 13 из них полностью отличались друг от друга, 5 – отличались в меньшей степени, и только 3 были одинаковыми по рассматриваемым характеристикам. Кроме того, 5 продуктов отличались по объему и размерам, хотя упаковка была такой же.

«Почти невозможно сравнить вкус продуктов, потому что для каждого человека он индивидуальный. Но мы можем измерить количество отдельных компонентов. Так, например, мы обнаружили, что Tulip Luncheon meat из Германии содержит свинину, в то время как в том же самом продукте, но продаваемом в Чехии, содержится куриный костный пресс. В немецких рыбных палочках Iglo потребитель найдет больше мяса, чем при их покупке в Чешской Республике. Мы сравнили также и средства для стирки, и там оказалось, что в упаковках одинаковой величины отличается объем добавок. Например, Persil из Германии и Австрии содержит больше активных компонентов, чем тот, который продается в чешских, венгерских или словацких магазинах», – сообщил министр Юречка.

Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что в какой-то стране продают существенно более качественные продукты. Различный состав продуктов можно объяснить вкусовыми предпочтениями потребителей в конкретном регионе или доступностью местного сырья. Чаще всего различный состав указан на упаковке, хотя саму упаковку маркетологи не изменяют.

«Почти ни у кого нет времени читать всю информацию на продуктах и запоминать, какие данные указаны на тех же товарах в других странах. Потребитель, который находится где угодно в ЕС, часто выбирает бренд, который знает и которому доверяет. Я считаю, что он имеет право на то, чтобы от одного и того же производителя в той же самой упаковке получать одинаковый продукт», – сказал министр сельского хозяйства Чехии.

Исследование стоило 498 520 крон с НДС. Министерство выбрало Высшую школу химической технологии в Праге для его проведения на основании закона о государственных заказах. К тому же это независимый институт, который имеет опыт проведения подобных исследований.

Источник: eurozpravy.cz 

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Темы
продукты Чехия Сельское хозяйство ЧР
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