Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09d 24 °C
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги

Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги

Vladislava M 400 0
Вчера вечером в туннеле у Главного вокзала в Праге молодого человека сбило поездом. После столкновения его заклинило под составом.
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги

11 июля, во вторник вечером, 23-летнего человека сбил поезд у Главного вокзала Праги. Мужчина в это время шел по туннелю. С травмой головы его отвезли в больницу.

Инцидент произошел в половину десятого вечера в туннеле, который проходит под Виноградской улицей по направлению к Смихову и Вршовице.

«Мужчину заклинило под поездом, его доставали спасатели. Затем его передали врачам скорой помощи», – рассказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

Врачи осмотрели пострадавшего и перевезли его с травмой головы в больницу на Виноградах.

Поезда по туннелю у Главного вокзала временно не ездили, затем движение снова началось, но с ограниченной скоростью. Что мужчина делал в туннеле, расследуют полицейские.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
поезда вокзал Прага
Читайте
по теме 
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
05.07.2017 09:43 Общество
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
698 0
К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель
26.06.2017 12:39 Общество
К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель
2103 0
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
19.06.2017 11:20 Общество
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
1102 0
На вокзале в Чехии произошла авария поезда, есть пострадавшие
05.06.2017 10:36 Общество
На вокзале в Чехии произошла авария поезда, есть пострадавшие
1082 0
Последние новости:
12
июля
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
12.07.2017 14:51 Экономика
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
161 0
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
12.07.2017 14:30 Экономика
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
356 0
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
12.07.2017 13:58 Общество
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
124 0
Чехия побила рекорд по количеству вакансий
12.07.2017 12:00 Экономика
Чехия побила рекорд по количеству вакансий
555 0
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
12.07.2017 10:55 Общество
Результаты сравнения продуктов для чехов и немцев возмутили чешского министра
800 0
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
12.07.2017 10:53 Общество
Торговый центр «Палладиум» в Праге изменит внешний вид
624 0
В западной Чехии прошло землетрясение
12.07.2017 10:29 Общество
В западной Чехии прошло землетрясение
428 0
11
июля
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
11.07.2017 13:01 Общество
7 марафонов за 7 дней: Как 76-летняя немка пробежала Моравский ультрамарафон
306 0
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
11.07.2017 12:37 Общество
Видео: Глухая чешка врезалась в полицейскую машину и перевернула ее
650 0
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
11.07.2017 11:00 Общество
Из-за дикого кабана в Праге отложили вылет самолета
894 0


Мобильная версия