Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги

Вчера вечером в туннеле у Главного вокзала в Праге молодого человека сбило поездом. После столкновения его заклинило под составом.

11 июля, во вторник вечером, 23-летнего человека сбил поезд у Главного вокзала Праги. Мужчина в это время шел по туннелю. С травмой головы его отвезли в больницу.

Инцидент произошел в половину десятого вечера в туннеле, который проходит под Виноградской улицей по направлению к Смихову и Вршовице.

«Мужчину заклинило под поездом, его доставали спасатели. Затем его передали врачам скорой помощи», – рассказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

Врачи осмотрели пострадавшего и перевезли его с травмой головы в больницу на Виноградах.

Поезда по туннелю у Главного вокзала временно не ездили, затем движение снова началось, но с ограниченной скоростью. Что мужчина делал в туннеле, расследуют полицейские.

Источник: Novinky.cz