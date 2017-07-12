В Праге наконец откроют стоянку под Летной

На следующей неделе магистрат выберет компанию, которая будет управлять объектом.

Под Летенской равниной в Праге откроется стоянка для автомобилей. На следующей неделе мэрия должна выбрать компанию, которая будет управлять объектом. Победителем должна стать компания OK Služby Praha, которая будет платить за аренду 7,5 млн крон без НДС в год. Стоянка под Летной была построена еще при возведении тоннельного комплекса Бланка. Ее вместимость составит более 800 автомобилей.

Стоянку планировали открыть уже несколько раз, в последний раз – осенью прошлого года. В прошлом также открытие планировали на осень 2015 года. Изначально стоянка должна была начать работать сразу после ввода в эксплуатацию Бланки, но с тех пор прошло уже несколько лет.

Стоимость стоянки входит в общий бюджет создания тоннеля, который обошелся городу в сумму более 40 млрд крон. Открылся он в сентябре 2015 года. Стоянка обладает собственным технологическим оснащением, независимым от тоннеля.

Источник: e15.cz