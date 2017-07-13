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Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный

Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный

Vladislava M 871 0
Полиция разыскивает троицу хулиганов: один из них бил мужчину в лицо и забирал телефон, а другие снимали происходящее на мобильные телефоны. Это происходило днем в вестибюле станции метро на Карловой площади.
Фото: Троица подозреваемых. Policie ČR
Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный

В вестибюле метро «Карлова площадь» в Праге молодой человек неожиданно напал на прохожего мужчину. Он ударил его в лицо кулаком и забрал мобильный телефон. Двое его друзей (парень и девушка) снимали нападение на мобильные телефоны. Теперь полицейские ищут троицу хулиганов.

Нападение произошло 8 июля около часа дня. Трое молодых людей зашли в вестибюль станции метро и полчаса стояли там. Когда мимо них проходил мужчина с мобильным телефоном, на котором он писал сообщение, один из парней ударил его кулаком в лицо.

«Пострадавший упал на землю, и у него выпал телефон из руки. Хулиган воспользовался этим, сразу же украл телефон и убежал», – рассказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Друзья нападающего, которые снимали происходящее на видео, ушли вместе с ним. Во время нападения в вестибюле присутствовали другие люди, но никто не заступился за пострадавшего и не попытался задержать спокойно уходящего хулигана. В нескольких местах троицу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске преступников.

 

Всех, кто узнал молодых людей на видеозаписи, или располагает о них какой-либо информацией, просят позвонить по линии 158.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция преступность метро Прага
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