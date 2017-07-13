Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду

Vladislava M 11:07 254

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16 июля в Пражском зоопарке отметят Всемирный день змей: гости смогут узнать много интересного и даже потрогать разных змей. А возле главного входа можно будет увидеть новую панду, которую привезли из Швеции.

Фото: водяной уж, одна из самых редких змей в Чехии. Petr Velenský, Zoo Praha.