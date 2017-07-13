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Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду

Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду

Vladislava M 254 0
16 июля в Пражском зоопарке отметят Всемирный день змей: гости смогут узнать много интересного и даже потрогать разных змей. А возле главного входа можно будет увидеть новую панду, которую привезли из Швеции.
Фото: водяной уж, одна из самых редких змей в Чехии. Petr Velenský, Zoo Praha.
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду

В воскресенье, 16 июля, Пражский зоопарк отметит Всемирный день змей. В этот день для посетителей подготовили специальную программу. Гости смогут узнать много интересного и даже увидеться с некоторыми змеями «лицом к лицу».

Работники зоопарка считают, что многие люди боятся змей практически без повода. В воскресенье им предлагают избавиться от этого страха и убедиться, что змеи – прекрасные создания.

Petr Velenský, Zoo Praha.

С 10:00 до 16:00 в зоопарке будут показывать разные виды змей, некоторых из них можно будет даже потрогать. Показ змей будет проходить возле Образовательного центра (Vzdělávací centrum) в 11:00, 13:00 и 15:00.

В 14:00 начнется лекция куратора змей Петра Веленского о водяном уже (užovka podlamatá), который относится к одним из самых редких видов чешских змей. Слушатели узнают об образе жизни этой змеи и областях, где она появляется.

 

Программа на воскресенье:

10:00-16:00 –  программа «Не бойтесь змей»
11:00,13:00,15:00 – «Змеи сблизи»: показ разных видов змей
14:00 – лекция П. Веленского о водяном уже.

Разнообразить день в зоопарке можно знакомством с новой малой пандой, которая уже прошла адаптацию и вышла на свежий воздух. Малая панда (panda červená) стала подругой самца Пата, который долгое время жил в одиночестве. Панду по имени Вилма привезли в Пражский зоопарк из Швеции. Счастливую пару можно увидеть в экспозиции возле главного входа в зоопарк.

Малая панда Вилма, фото: Petr Hamerník, Zoo Praha.

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Темы
зоопарк животные Прага отдых
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