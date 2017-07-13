Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду

В воскресенье, 16 июля, Пражский зоопарк отметит Всемирный день змей. В этот день для посетителей подготовили специальную программу. Гости смогут узнать много интересного и даже увидеться с некоторыми змеями «лицом к лицу».
Работники зоопарка считают, что многие люди боятся змей практически без повода. В воскресенье им предлагают избавиться от этого страха и убедиться, что змеи – прекрасные создания.
Petr Velenský, Zoo Praha.
С 10:00 до 16:00 в зоопарке будут показывать разные виды змей, некоторых из них можно будет даже потрогать. Показ змей будет проходить возле Образовательного центра (Vzdělávací centrum) в 11:00, 13:00 и 15:00.
В 14:00 начнется лекция куратора змей Петра Веленского о водяном уже (užovka podlamatá), который относится к одним из самых редких видов чешских змей. Слушатели узнают об образе жизни этой змеи и областях, где она появляется.
Программа на воскресенье:
10:00-16:00 – программа «Не бойтесь змей»
11:00,13:00,15:00 – «Змеи сблизи»: показ разных видов змей
14:00 – лекция П. Веленского о водяном уже.
Разнообразить день в зоопарке можно знакомством с новой малой пандой, которая уже прошла адаптацию и вышла на свежий воздух. Малая панда (panda červená) стала подругой самца Пата, который долгое время жил в одиночестве. Панду по имени Вилма привезли в Пражский зоопарк из Швеции. Счастливую пару можно увидеть в экспозиции возле главного входа в зоопарк.
Малая панда Вилма, фото: Petr Hamerník, Zoo Praha.