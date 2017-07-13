Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты

В компании Kiwi.com, которая специализируется на продаже авиабилетов, сообщили, что билеты по некоторым направлениям могут подешеветь наполовину.

Чешская компания Kiwi.com пообещала, что билеты на самолеты станут дешевле. Недавно она объединилась с испанским поисковиком Amadeus. Более низкие цены на билеты должен принести объем данных, над которым сейчас работает испанская компания. В результате появится платформа, которая предложит до 750 000 новых комбинаций полетов.

Компания Kiwi.com из Брно, принадлежащая чешскому бизнесмену Оливеру Длоугому, занимается поиском авиабилетов. Недавно ее партнером стал испанский поисковик Amadeus. В компании считают, что это сотрудничество будет способствовать тому, что билеты существенно подешевеют, в некоторых случаях – наполовину.

Компания по продаже авиабилетов Kiwi.com, которая раньше работала под названием Skypicker, в прошлом году заработала более 8 млрд крон. За год она выросла в 4 раза и собирается продолжать быструю экспансию.

Источник: aktualne.cz