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Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты

Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты

artyommm 785 0
В компании Kiwi.com, которая специализируется на продаже авиабилетов, сообщили, что билеты по некоторым направлениям могут подешеветь наполовину.
Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты

Чешская компания Kiwi.com пообещала, что билеты на самолеты станут дешевле. Недавно она объединилась с испанским поисковиком Amadeus. Более низкие цены на билеты должен принести объем данных, над которым сейчас работает испанская компания. В результате появится платформа, которая предложит до 750 000 новых комбинаций полетов.

Компания Kiwi.com из Брно, принадлежащая чешскому бизнесмену Оливеру Длоугому, занимается поиском авиабилетов. Недавно ее партнером стал испанский поисковик Amadeus. В компании считают, что это сотрудничество будет способствовать тому, что билеты существенно подешевеют, в некоторых случаях – наполовину.

Компания по продаже авиабилетов Kiwi.com, которая раньше работала под названием Skypicker, в прошлом году заработала более 8 млрд крон. За год она выросла в 4 раза и собирается продолжать быструю экспансию.

Источник: aktualne.cz 

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билеты самолёт интернет Чехия
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