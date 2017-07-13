За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму

5 лет тюрьмы грозит супружеской паре из Остравы за то, что ее четверо детей в общей сложности прогуляли 700 уроков без уважительной причины. Родителей обвиняют в угрозе воспитанию детей.

Около 700 часов (большинство – по неуважительной причине) прогуляли в школе четверо детей семейной пары из Остравы. Дело начала рассматривать полиция. Родителей хотят посадить в тюрьму за 5 лет. В прошлом их уже осуждали за подобные пробелы в воспитании детей.

Полиция обвинила 32-летнюю мать и 33-летнего отца в угрозе воспитанию детей. По информации полиции, после переезда мать с опозданием в несколько месяцев записала сына в школу. После этого мальчик пропустил без уважительной причины больше 200 часов уроков.

«Обоих родителей подозревают в том, что они в течение нескольких месяцев не следили за тем, как ходят в школу и их старшие трое детей. Каждый из них пропустил десятки часов уроков без уважительной причины: от 70 до более чем 190», – прокомментировала пресс-секретарь моравскосилезской полиции Габриэла Голчакова.

Подобные случаи чешская полиция рассматривает довольно часто. Рекордсменкой по прогулам в школе стала ученица, которая в 2008/2009 году пропустила практически весь год учебы: почти 1000 часов. Ее мать также обвиняли в угрозе воспитанию молодежи.

5 лет назад в Остраве даже основали специальную команду из сотрудниц полиции, которые занимаются именно этой проблематикой. В Бржецлаве с 2004 года родителей лишают социальных пособий, если их дети прогуливают школу.

Источник: tyden.cz