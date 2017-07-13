Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму

За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму

Vladislava M 269 0
5 лет тюрьмы грозит супружеской паре из Остравы за то, что ее четверо детей в общей сложности прогуляли 700 уроков без уважительной причины. Родителей обвиняют в угрозе воспитанию детей.
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму

Около 700 часов (большинство – по неуважительной причине) прогуляли в школе четверо детей семейной пары из Остравы. Дело начала рассматривать полиция. Родителей хотят посадить в тюрьму за 5 лет. В прошлом их уже осуждали за подобные пробелы в воспитании детей.

Полиция обвинила 32-летнюю мать и 33-летнего отца в угрозе воспитанию детей. По информации полиции, после переезда мать с опозданием в несколько месяцев записала сына в школу. После этого мальчик пропустил без уважительной причины больше 200 часов уроков.

«Обоих родителей подозревают в том, что они в течение нескольких месяцев не следили за тем, как ходят в школу и их старшие трое детей. Каждый из них пропустил десятки часов уроков без уважительной причины: от 70 до более чем 190», – прокомментировала пресс-секретарь моравскосилезской полиции Габриэла Голчакова.

Подобные случаи чешская полиция рассматривает довольно часто. Рекордсменкой по прогулам в школе стала ученица, которая в 2008/2009 году пропустила практически весь год учебы: почти 1000 часов. Ее мать также обвиняли в угрозе воспитанию молодежи.

5 лет назад в Остраве даже основали специальную команду из сотрудниц полиции, которые занимаются именно этой проблематикой. В Бржецлаве с 2004 года родителей лишают социальных пособий, если их дети прогуливают школу.

Источник: tyden.cz

Рассказать всем:
Темы
дети образование полиция Чехия
Читайте
по теме 
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
30.06.2017 09:55 Общество
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
1160 0
В Праге впервые провели пересадку печени четырехмесячному младенцу
26.06.2017 13:22 Общество
В Праге впервые провели пересадку печени четырехмесячному младенцу
928 0
Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен
23.06.2017 17:31 Общество
Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен
2588 0
ЮНИСЕФ назвал лучшие страны для жизни детей, Чехия – в середине рейтинга
16.06.2017 10:29 Общество
ЮНИСЕФ назвал лучшие страны для жизни детей, Чехия – в середине рейтинга
1600 0
Последние новости:
13
июля
Amazon откроет в Праге новый административный центр
13.07.2017 15:52 Экономика
Amazon откроет в Праге новый административный центр
247 0
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
13.07.2017 13:57 Культура
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
1347 0
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
13.07.2017 12:02 Авторские колонки
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
701 0
Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты
13.07.2017 11:22 Общество
Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты
785 0
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
13.07.2017 11:07 Общество
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
254 0
В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора
13.07.2017 10:51 Экономика
В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора
802 0
Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный
13.07.2017 09:45 Общество
Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный
871 0
12
июля
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
12.07.2017 14:51 Экономика
Турпоток из России в Чехию вырос, гостиницы констатируют рекордную заполняемость
635 0
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
12.07.2017 14:30 Экономика
Что подешевело и подорожало больше всего в Чехии в июне
1074 0
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
12.07.2017 13:58 Общество
В Праге наконец откроют стоянку под Летной
326 0


Мобильная версия