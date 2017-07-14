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Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки

Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки

Vladislava M 659 0
В Чехию пришло похолодание. Температура воздуха сегодня ночью падала ниже нуля на многих метеорологических станциях.
Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки

Сегодня ночью в нескольких местах Чехии были заморозки. На Шумаве и в Йизерских горах температура воздуха на десяти метеорологических станциях упала ниже нуля. Холоднее всего было в области Квилда-Перла на Шумаве:
-3,4 градуса по Цельсию. На шумавской Рокитска-слати было -2,5 градуса. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический комитет.

Еще на пяти станциях температура воздуха упала до 1 градуса по Цельсию. Во многих местах страны было до 5 градусов тепла. В Йизерских горах холоднее всего было в Йизерке, где температура воздуха упала до -1 градуса.

Прилив холодного воздуха проявится и в выходные, когда максимальные температуры днем составят около 20 градусов по Цельсию. Самым холодным днем недели будет суббота. По прогнозам метеорологов, в ночь на воскресенье также возможны заморозки.

Источник: ČTK

 

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