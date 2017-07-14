Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги

Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги

Vladislava M 402 0
Полиция задержала парня, который кулаком в лицо прохожего в пражском метро и украл у него телефон. Также найден второй парень, снимавший происходящее на видео.
Фото: Policie ČR
Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги

Полиция задержала мужчину, который на прошлой неделе напал на прохожего в пражском метро и украл у него мобильный телефон. Также полицейские разыскали его друга, который снимал происходящее на видео, и девушку, находившуюся с ним рядом во время преступления. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Инцидент произошел 8 июля на станции метро «Карлова площадь». Молодой человек напал на прохожего, который шел мимо и писал на телефоне сообщение. Хулиган ударил мужчину в лицо кулаком, забрал у него телефон и спокойно ушел вместе с друзьями (подробнее – здесь).

Криминалистам удалось найти обоих парней в возрасте 18 и 19 лет. Старшему из них за нападение грозит 10 лет тюрьмы, второму – за то, что он не препятствовал преступлению – три года тюрьмы.

Девушку, которая находилась вместе с парнями, полиция рассматривает как свидетеля, так как во время кражи она не присутствовала.

Тем не менее, оказалось, что эта девушка является пациенткой диагностической лечебницы, из которой она сбежала. С мая она находилась в розыске. Поэтому полицейские сразу же передали ее сотрудникам диагностического комитета.

Полиция подозревает, что 19-летний задержанный совершал ограбление не впервые. Его подозревают в воровстве, включая карманные кражи. Полиция просит всех людей, у которых этот молодой человек что-то украл, позвонить по линии 158 и сообщить об этом.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага полиция преступность
Читайте
по теме 
Как проходят концерты органной музыки в Соборе Святого Вита
14.07.2017 10:33 Культура
Как проходят концерты органной музыки в Соборе Святого Вита
135 0
Что делать на выходных в Праге 15-16 июля 2017
13.07.2017 15:31 Культура
Что делать на выходных в Праге 15-16 июля 2017
467 0
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
13.07.2017 13:57 Культура
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
3078 0
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
13.07.2017 11:07 Общество
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
388 0
Последние новости:
14
июля
Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону
14.07.2017 11:24 Общество
Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону
1409 0
Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки
14.07.2017 09:29 Общество
Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки
464 0
13
июля
Amazon откроет в Праге новый административный центр
13.07.2017 15:52 Экономика
Amazon откроет в Праге новый административный центр
538 0
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
13.07.2017 15:37 Общество
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
692 0
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
13.07.2017 13:57 Культура
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
3078 0
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
13.07.2017 12:02 Авторские колонки
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
1035 0
Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты
13.07.2017 11:22 Общество
Чешская компания пообещала дешевые авиабилеты
1428 0
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
13.07.2017 11:07 Общество
Пражский зоопарк приглашает отметить Всемирный день змей и посмотреть на новую панду
388 0
В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора
13.07.2017 10:51 Экономика
В 30 раз подешевеет интернет-роуминг за пределами ЕС от чешского оператора
1062 0
Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный
13.07.2017 09:45 Общество
Видео: Мужчину в метро Праги ударили кулаком в лицо и забрали мобильный
1135 0


Мобильная версия