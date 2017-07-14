Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги

Полиция задержала парня, который кулаком в лицо прохожего в пражском метро и украл у него телефон. Также найден второй парень, снимавший происходящее на видео.

Фото: Policie ČR

Полиция задержала мужчину, который на прошлой неделе напал на прохожего в пражском метро и украл у него мобильный телефон. Также полицейские разыскали его друга, который снимал происходящее на видео, и девушку, находившуюся с ним рядом во время преступления. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Инцидент произошел 8 июля на станции метро «Карлова площадь». Молодой человек напал на прохожего, который шел мимо и писал на телефоне сообщение. Хулиган ударил мужчину в лицо кулаком, забрал у него телефон и спокойно ушел вместе с друзьями (подробнее – здесь).

Криминалистам удалось найти обоих парней в возрасте 18 и 19 лет. Старшему из них за нападение грозит 10 лет тюрьмы, второму – за то, что он не препятствовал преступлению – три года тюрьмы.

Девушку, которая находилась вместе с парнями, полиция рассматривает как свидетеля, так как во время кражи она не присутствовала.

Тем не менее, оказалось, что эта девушка является пациенткой диагностической лечебницы, из которой она сбежала. С мая она находилась в розыске. Поэтому полицейские сразу же передали ее сотрудникам диагностического комитета.

Полиция подозревает, что 19-летний задержанный совершал ограбление не впервые. Его подозревают в воровстве, включая карманные кражи. Полиция просит всех людей, у которых этот молодой человек что-то украл, позвонить по линии 158 и сообщить об этом.

Источник: Novinky.cz