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Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону

Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону

artyommm 1409 0
Поправка к закону, которая ужесточает условия пребывания иностранцев в Чехии, все-таки прошла, и вчера, 13 июля, ее подписал президент.
Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону

В Чехии все-таки приняли поправку к закону, которая ужесточает условия пребывания иностранцев в республике. Документ вчера, 13 июля, подписал президент Милош Земан. 

После того как документ будет опубликован в Сборнике законов, жизнь иностранцев в Чехии существенно усложнится. Например, госорганы смогут останавливать процесс рассмотрения заявления о разрешении на пребывание, если откроется, что заявитель предоставлял ложную информацию или поддельные документы. Кроме того, учреждения по задержанию мигрантов не будут больше контролироваться государственными представителями. У нового закона появилось много критиков, которые собираются обращаться в Конституционный суд.

Закон все-таки прошел, несмотря на вето Сената

Закон, подготовленный МВД, в нынешней редакции одобрили в Палате депутатов после того, как к нему добавили поправки от социал-демократического депутата Вацлава Клучки. Он аргументировал ужесточения недавними проблемами, связанными с задержанием иностранцев в отдельных промышленных зонах.

По образцу закона о предоставлении убежища поправка в законе о пребывании иностранцев позволит аннулировать процесс выдачи разрешения на пребывание, если иностранец не будет являться без уважительной причины, будет врать или предоставлять фальшивые документы. На процесс будет также влиять судимость за умышленные преступления.

Критики измененного закона считают, что он идет вразрез с международными обязательствами Чехии и конституцией. Сенатор Вацлав Ласка (из партии Зеленых) в качестве примера приводит отмену права на пересмотр дела в суде. Сенатор говорит, что работа судов станет более легкой, а иностранцы не смогут даже требовать компенсацию. Поправку в законе критикуют и организации, которые работают с мигрантами. По их мнению, она может расцениваться как шаг в сторону репрессивного понимания легальной миграции.

Ограничение экономической миграции и ненадежные работодатели

Поправка к закону также ограничит нежелательную экономическую миграцию, связанную с трудоустройством через агентства в обход биржи труда. 

Закон также вводит понятие ненадежного работодателя. Такую характеристику может получить фирма, которая имеет задолженности, не платит страховые взносы или нелегально нанимает сотрудников. Таких работодателей будут лишать права на трудоустройство иностранцев. 

Против такого нововведения выступают союзы работодателей во главе с Экономической палатой. Они считают, что новыми положениями в законе можно будет злоупотреблять, так как компанию могут признать ненадежной и за незначительные административные нарушения.

Продление визы

Измененный закон также предоставляет иностранным гражданам в Чехии право оставаться в стране в течение полугода без необходимости продлевать визу через 3 месяца. Предприниматели смогут пребывать в Чехии 2 года, если их деятельность связана с существенными инвестициями.  

Карта внутреннего сотрудника компании

В законе также появится новое понятие – карта внутреннего сотрудника компании. Иностранец, который ее получит, сможет находиться в Чехии полгода при условии, что он работает в должности менеджера, специалиста или стажера в компании или корпорации с центральным офисом за пределами ЕС. Полгода в ЧР смогут также пребывать иностранцы, которые будут приезжать на сезонные работы.

Омбудсмен назвала поправки опасными

Поправки в законе о пребывании иностранцев, которые были приняты Палатой депутатов путем повторного голосования после наложения вето на него со стороны Сената, по мнению омбудсмена Анны Шабатовой, являются опасными.

«Много говорится о безопасности, но я думаю, что опасно поступать именно таким способом и нарушать права людей, которым из-за незнания языка или среды сложнее защищаться. Если мы смиримся с тем, что будут нарушаться права более слабых, то скоро произойдет и то, что будут нарушаться права каждого», – говорит омбудсмен Шабатова в интервью INFO.CZ.

Омбудсмен подчеркивает, что измененный закон нарушает законодательство ЕС, Чехии и международное право. На примере простых людей это может отразиться следующим образом: если гражданин Чехии познакомится с иностранкой не из Евросоюза, и у нее закончится, например, студенческая виза, она не будет иметь права подать заявление на другой тип пребывания в Чехии. Ей придется сначала выехать из страны и подавать документы в представительстве ЧР за рубежом. 

Министр внутренних дел Милан Хованец категорически отвергает любые замечания. В министерстве считают, что с поправками все порядке. Он аргументирует их введение обеспечением безопасности и регулированием миграции. Хованец также отметил, что ужесточение коснется только тех иностранцев, которые не соблюдают законы в Чехии.

Источник: info.cz, idnes.cz

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Темы
иностранцы законы Министерство внутренних дел Чехия
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