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Иностранец стрелял из пистолета на рок-фестивале в Чехии

Иностранец стрелял из пистолета на рок-фестивале в Чехии

artyommm 333 0
Кроме стрельбы, на этом же фестивале были ограблены десятки палаток. Полиция оценивает ущерб на 80 000 крон.
Иностранец стрелял из пистолета на рок-фестивале в Чехии

В этом году на рок-фестивале Masters of Rock в чешском городе Визовице полиция завела уголовные дела по фактам воровства, ограбления киоска и стрельбы. Сегодня утром во время конфликта между фанатами иностранец достал пистолет и угрожал посетителям фестиваля.

Инцидент произошел на главном входе на территорию мероприятия. Иностранец все-таки выстрелил, но никто ранен не был, – сообщает полиция Злина. Стрелявшего мужчину арестовали. Делом теперь будут заниматься криминалисты. 

Первые посетители фестиваля также стали жертвами преступника, который проник в десятки палаток в палаточном городке Разов и украл у спящих фанатов мобильные телефоны, кошельки с документами и деньгами. В целом ущерб оценивается на сумму 80 000 крон.

«Мы повторно рекомендуем, чтобы люди не оставляли без присмотра в палатках ценные вещи. Мобильные телефоны, фотоаппараты, деньги и документы на ночь лучше хранить при себе в спальных мешках, потому что преступники крадут вещи даже из тех палаток, где кто-то спит. В течение дня вещи лучше носить с собой», – советует пресс-атташе полиции Злина Люцие Яворжикова.

С первого дня фестиваля полиция зафиксировала более 80 транспортных нарушений. Они касались в первую очередь неправильной парковки, когда водители оставляли автомобили в местах, где стоянка запрещена.

Источник: echo24.cz

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Темы
фестиваль Рок полиция оружие Злинский край
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