«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд

Пассажир также рассказал, что ему пришло СМС-уведомление о том, что поезд, которого на самом деле нет в расписании, прибудет на вокзал вовремя.

«Чешские дороги» (České dráhy) по ошибке продали пассажиру билет на несуществующий поезд. Покупатель рассказал об этом на Фейсбуке и добавил, что перевозчик даже прислал ему СМС о том, что выбранный состав прибудет вовремя.

На вокзале о прибытии международного поезда Metropol в указанное время никто не знал. Компания считает, что ошибка вышла из-за неправильно внесенной в систему информации о закрытии маршрута. «Чешские дороги» извинились за недоразумение.

Ошибка произошла по вине компании, которая отвечает за расписание поездов в Чехии. Кроме одного пассажира, больше никто не жаловался на ложную информацию. Он в результате уехал в Берлин на следующем поезде. «Я понимаю, что со стороны "Чешских дорог" речь идет о редкой ошибке, и кассир в Голешовице пошел нам навстречу», – отметил «потерпевший» в своем аккаунте в соцсети.

Источник: lidovky.cz