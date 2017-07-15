Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 14 °C
«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд

«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд

artyommm 400 0
Пассажир также рассказал, что ему пришло СМС-уведомление о том, что поезд, которого на самом деле нет в расписании, прибудет на вокзал вовремя.
«Чешские дороги» продали билет на несуществующий поезд

«Чешские дороги» (České dráhy) по ошибке продали пассажиру билет на несуществующий поезд. Покупатель рассказал об этом на Фейсбуке и добавил, что перевозчик даже прислал ему СМС о том, что выбранный состав прибудет вовремя.

На вокзале о прибытии международного поезда Metropol в указанное время никто не знал. Компания считает, что ошибка вышла из-за неправильно внесенной в систему информации о закрытии маршрута. «Чешские дороги» извинились за недоразумение.

Ошибка произошла по вине компании, которая отвечает за расписание поездов в Чехии. Кроме одного пассажира, больше никто не жаловался на ложную информацию. Он в результате уехал в Берлин на следующем поезде. «Я понимаю, что со стороны "Чешских дорог" речь идет о редкой ошибке, и кассир в Голешовице пошел нам навстречу», – отметил «потерпевший» в своем аккаунте в соцсети.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
поезда Чешские железные дороги
Читайте
по теме 
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
12.07.2017 11:18 Общество
Поезд сбил мужчину у Главного вокзала Праги
751 0
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
05.07.2017 09:43 Общество
В Германии эвакуировали поезд из Праги из-за мужчины с пластиковым пистолетом
713 0
К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель
26.06.2017 12:39 Общество
К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель
2135 0
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
19.06.2017 11:20 Общество
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
1126 0
Последние новости:
15
июля
Что ждет жителей Чехии по достижении 100 лет
15.07.2017 08:06 Общество
Что ждет жителей Чехии по достижении 100 лет
303 0
14
июля
Сколько чешская семья тратит на одного своего члена в год
14.07.2017 17:02 Экономика
Сколько чешская семья тратит на одного своего члена в год
975 0
Иностранец стрелял из пистолета на рок-фестивале в Чехии
14.07.2017 16:37 Общество
Иностранец стрелял из пистолета на рок-фестивале в Чехии
536 0
Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону
14.07.2017 11:24 Общество
Иностранцам в Чехии станет сложнее: Президент подписал ужесточающую поправку к закону
3301 0
Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги
14.07.2017 10:14 Общество
Полиция нашла преступников, напавших на прохожего в метро Праги
928 0
Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки
14.07.2017 09:29 Общество
Ночью в Чехии зарегистрировали заморозки
874 0
13
июля
Amazon откроет в Праге новый административный центр
13.07.2017 15:52 Экономика
Amazon откроет в Праге новый административный центр
635 0
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
13.07.2017 15:37 Общество
За школьные прогулы родителей четырех детей в Чехии хотят посадить в тюрьму
836 0
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
13.07.2017 13:57 Культура
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
3862 0
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
13.07.2017 12:02 Авторские колонки
Комментатор Чешского радио назвал главную проблему Украины
1172 0


Мобильная версия