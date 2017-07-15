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Что ждет жителей Чехии по достижении 100 лет

Что ждет жителей Чехии по достижении 100 лет

artyommm 303 0
Чешское управление социального обеспечения рассказало, сколько в Чехии проживает людей, возраст которых перешел отметку в 100 лет.
Что ждет жителей Чехии по достижении 100 лет

Самым старшим жителем Чехии на данный момент является женщина из Праги, родившаяся в 1910 году. Среди мужчин главным долгожителем стал житель Краловеградецкого края, рожденный в 1912 году. Об этом сообщило Чешское управление социального обеспечения, которое отвечает за выплату пенсий по возрасту. По состоянию на июнь 2017 года в Чехии живет 523 человека, доживших до 100 и более лет.

Количество столетних жителей в Чехии в последние годы уменьшается. В июне прошлого года их было на 60 человек больше. До 100 лет сейчас доживают люди, которые родились во время Первой мировой войны, когда рождаемость была очень низкая.

После 1910 года, по данным Чешского статистического управления, в Чехии рождалось около 300 тысяч детей в год, а в годы войны не появлялось на свет и половины от этого количества. Больше всего людей, которые дожили до 100 лет, проживает в Праге. Их в столице 93. На втором месте по количеству долгожителей находится Южноморавский край. Меньше всего долгожителей в Карловарском крае (12).

Из 523 человек ровно до 100 лет дожили 189 человек, до 107 лет – только четверо. По достижении 100 лет жителям Чехии повышают пенсию на 2 000 крон. Эта сумма должна покрывать дополнительные расходы на более сложную помощь по уходу за долгожителями. Решение о повышении пенсий в этом случае приняли еще в 1969 году.

Источник: ceskatelevize.cz

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статистика Чехия пенсия
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