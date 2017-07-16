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Главные новости в Чехии за неделю 10-15 июля 2017

Главные новости в Чехии за неделю 10-15 июля 2017

artyommm 186 0
Ужесточение закона о пребывании иностранцев в Чехии, визы для инвесторов, более вкусные продукты для немцев и огромное количество вакансий – о чем писали чешские СМИ на уходящей неделе.
Главные новости в Чехии за неделю 10-15 июля 2017

Ужесточающая поправка к закону о пребывании иностранцев в Чехии

В Чехии все-таки вступит в силу поправка к закону о пребывании иностранцев, которая может создать проблемы мигрантам, уже находящимся в республике или собирающимся сюда переехать.

Визовая программа для инвесторов

В Чехии одобрили визовую программу для инвесторов, которые будут приезжать из стран вне Евросоюза. Чтобы получить разрешение на долгосрочное пребывание, бизнесмены должны будут создать в республике не менее 20 новых рабочих мест и вложить от 75 млн крон. 

Прямая трансляция со смертельным исходом

Тысячи пользователей соцсети увидели видео трансляции молодых чешек, которые снимали свою езду из Моста в Билину до магазина. Девушки решили удивить зрителей и показать, как они будут ехать со скоростью 180 км/ч. В результате чешка, сидевшая за рулем, не справилась с управлением: произошла авария, девушка погибла.

В Германии продукты все-таки вкуснее

Высшая школа химической технологии в Праге провела дорогое исследование одних и тех же продуктов, купленных в Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и Австрии. Еще раз подтвердилась информация о том, что продовольственные товары, продаваемые в одинаковых упаковках под одной и то же маркой, отличаются по качеству и составу.

Рекорд по низкой безработице в Чехии

За последние 19 лет в Чехии еще никогда не было такого низкого уровня безработицы, как сейчас. Количество вакансий на бирже труда в июне достигло 183 500.

Что больше всего подорожало в июне 

Чешское статистическое управление предоставило информацию о ценах на товары и об инфляции в июне. Больше всего подорожало сливочное масло, а вот мобильные телефоны, наоборот, существенно подешевели.

Бюджет среднестатистической чешской семьи

Сколько чешская семья тратит на одного своего члена и на что денег уходит больше всего – об этом рассказало Чешское статистическое управление, которое проанализировало информацию за 2016 год.

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