Таксист в Праге взял с иностранной туристки 6000 крон за поездку в 14 км

Пражский таксист подвозил иностранную туристку от центра города до отеля в Праге 4. Стоимость поездки он завысил больше, чем в 10 раз. Женщина обратилась в полицию.

Больше 6000 крон потребовал заплатить 45-летний пражский таксист от иностранки, которую в субботу вечером он довез из центра столицы до отеля в Праге 4. Обычная цена поездки в 14 км составляет в Праге около 500 крон. При этом изначально таксист выставил женщине счет в 480 евро, или 12 500 крон. Туристка обратилась в полицию. Водителя нашли и задержали.

Женщина села в такси возле Староместской площади и попросила отвезти ее в гостиницу в Праге 4. В дороге таксист сообщил, что ей придется заплатить 480 евро. Туристка ответила, что у нее с собой только 50 евро (1300 крон). Таксист заявил, что этого мало, поэтому он отвезет ее к банкомату.

«Женщина сняла с банкомата еще 3000 крон, но водителю было недостаточно и этого. Наконец он сказал, что ему хватит 5000 крон и упомянутых 50 евро», – рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сеифертова.

Женщина попросила у таксиста выдать ей подтверждающий чек, но получила только написанный от руки документ.

Сумма, в которую таксист оценил поездку, показалась иностранке завышенной. Поэтому она обратилась к работникам отеля, которые сообщили обо всем в полицию. Оказалось, что таксист уже несколько раз допускал подобные преступления.

Это не первый случай, когда таксисты в Праге обманывают клиентов. Столица уже долгое время пытается решить эту проблему.

Источник: ČTK