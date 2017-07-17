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Прага обошла соседние столицы в рейтинге «умных городов»

Прага обошла соседние столицы в рейтинге «умных городов»

Vladislava M 446 0
До самых развитых городов Западной и Северной Европы и США Прага пока не дотягивает, но уверено опережает столицы Польши, Словакии и Венгрии.
Прага обошла соседние столицы в рейтинге «умных городов»

Столица Чехии заняла 45-е место среди 180 крупных городов мира в рейтинге Cities in Motion, который оценивает уровень модернизации и условия для комфортной и приятной жизни горожан. Прага опередила в рейтинге Братиславу (77), Варшаву (54) и Будапешт (67).

Рейтинг Cities in Motion составляет организация IESE. Она оценивает города по 10 показателям, к которым относятся технологии, среда для жизни, транспорт, планирование общественных пространств, экономика, социальная сплоченность между горожанами, капитал жителей.

В рамках экономики исследователи рассматривали количество безработных, стоимость недвижимости, число смертей на 100 тысяч человек или количество женщин, занимающих руководящие должности в городе. По всем этим категориям с большим отрывом лидируют государства Северной Европы.

Первые места в рейтинге заняли Нью-Йорк, Лондон и Париж. В первую десятку вошли Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон, Сеул, Токио, Берлин и Амстердам. Также высоко оценили Цюрих, Женеву, Мюнхен, Стокгольм, Осло, Копенгаген, Мадрид и Хельсинки.

Прагу низко оценили по показателю технологий, который включает в себя число мобильных телефонов, компьютеров и страниц на Facebook на одного человека. Хотя Прага является студенческим городом, в котором живет много молодых людей со смартфонами, в категории «Современные технологии» она заняла только 105-е место.

В категории подготовленности к туризму, количеству прилетающих и улетающих самолетов и открытости туристам Прага заняла 16-е место. На высоком 21-м месте столица оказалась по критерию территориального планирования, в рамках которого исследователи оценивали возможности велосипедистов или количество архитекторских бюро на жителя.

Москва заняла 89-е место, Киев – 119-е, Алма-Аты – 123-е, Минск – 127-е, Баку – 144-е, Новосибирск – 152-е.

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Прага рейтинг технологии
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