Эта неделя принесет с собой тропическое тепло и засуху. Небольшое похолодание ожидается только в самом конце месяца.

Фото: Kirk Fisher, Pixabay.com

На этой неделе в Чехию возвращается тропическая жара. Небольшое похолодание прогнозируют только в конце июля. Средние температуры от 23 до 25 градусов тепла должны продержаться до середины августа. По количеству осадков самой сухой будет текущая неделя. Самой дождливой будет первая неделя августа. Такой прогноз погоды представило Чешское гидрометеорологическое управление.

В целом период с 17 июля до 13 августа в Чехии будет соответствовать долговременной температурной норме для этого времени года. По количеству осадков ближайшие четыре недели также не будут выходить за границы нормы.

«Самая теплая погода ожидается в течение этой недели, затем температура воздуха начнет постепенно снижаться, а начало августа будет несколько холоднее нормы», – рассказали метеорологи.

Что касается вида осадков, то преобладать будут грозы и кратковременные дожди, поэтому между отдельными регионами страны будет большая разница по количеству осадков.

Источник: http://portal.chmi.cz