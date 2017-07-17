В Чехии появилось новое развлечение – кукурузные лабиринты

Всего в республике насчитывается 25 лабиринтов, созданных в полях с кукурузой.

Фото: www.facebook.com/kukuricaci/photos

В 25 местах в Чехии появились лабиринты, созданные в полях с кукурузой. Большинство из них занимает по одному гектару территории. Самый большой лабиринт, на два гектара, находится в Брно. Посетителям предлагают проверить свои знания о природе и умение ориентироваться.

Каждый кукурузный лабиринт отличается собственным, уникальным планом маршрута, проходить который особенно интересно благодаря специальной развлекательно-образовательной программе. Посетители получают игровую карту на входе, в которую в процессе прохождения лабиринта записывают разгаданные пароли. С их помощью можно узнать ключевую фразу, и тот, кто найдет правильный ответ, будет награжден призом.

Проходить кукурузный лабиринт можно и со смартфоном. Для участия в игре «Чемпионат по прохождению лабиринта» нужно установить приложение и программу для считывания QR кодов. Участнику нужно найти 8 табличек с кодами. Затем на сайте можно сравнить свои результаты с достижениями остальных.

Каждый кукурузный лабиринт каким-либо образом связан с регионом, где он находится. Например, лабиринт в Пардубице создан в виде подковы. Администрация утверждает, что по-настоящему потеряться в них нельзя. Посетители могут заранее нарисовать или сфотографировать себе план лабиринта. Рядом с дорожками лабиринта также высечены коридоры, которые ведут обратно к входу.

Осенью кукурузные лабиринты ожидает та же участь, что и остальные поля кукурузы. Если погода будет благоприятной, то они прослужат до сентября, а потом сюда приедут комбайны и уберут кукурузу.

Источник: ceskatelevize.cz