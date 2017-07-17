Операции без скальпеля: Программисты из Брно совершат прорыв в медицине

Оксфордские врачи привлекли к международному исследованию программистов из Брно. Команда работает над операциями ультразвуком: с их помощью удалять опухоли из мозга, почек и печени можно будет без скальпеля – компьютерным путем.

Чешские ученые из Брно участвуют в международном исследовании, цель которого – использование ультразвука для ликвидации раковых опухолей в мозге, печени или почках. Операции с помощью ультразвука должны стать настоящей революцией в медицине. Благодаря им врачам не понадобится вскрывать череп и разрезать скальпелем ткани на пути к опухоли.

Сложнейшие операции можно заменить использованием ультразвуковых волн, которые буквально сжигают опухоль внутри организма. Оптимальный способ использования ультразвука ищет команда чешских программистов совместно с лучшими врачами из английского университета Оксфорд.

В лечении врач в первую очередь будет рассматривать снимки опухолей на компьютерном томографе. Компьютер оценит их и проведет симуляцию операций, а затем предложит врачу несколько вариантов прижигания опухоли и укажет, насколько успешным будет каждый из них.

«Новый способ лечения основан на точных расчетах и направлении ультразвуковых волн на конкретное место. Это будет рассчитывать компьютер, который будет предлагать врачу разные варианты действий. Врач выберет самое лучшее решение, и аппарат проведет работу самостоятельно», – рассказал информатик Йиржи Ярош из брненского Технического университета, в котором работает команда специалистов.

Чтобы разработать точные методы операций, программистам нужно в совершенстве изучить особенности распространения ультразвуковой волны. Именно в этой области брненские программисты считаются одними из лучших в мире.

Чешские специалисты уже занимаются изучением того, как ультразвук распространяется в человеческом организме. Пока его используют только для удаления миом в матке и тестируют при лечении простаты. Врачи в Оксфорде уже применили ультразвук для удаления опухолей почек. Во время операции пациент находился в резервуаре с водой, под которым был размещен ультразвуковой аппарат.

На данный момент успешной была половина операций, в остальных случаях ультразвуковая волна не достигла достаточного эффекта: вероятно, из-за того большого слоя жира вокруг почек у данных пациентов. Поэтому врачи попросили программистов из Брно помочь с усовершенствованием компьютерной программы, чтобы действие волны было как можно более точным.

По словам ученых, воздействие ультразвука могли бы использовать и при лечении метастаз на костях у пациентов с онкологией, а также для уменьшения и предотвращения приступов эпилепсии.

У людей, страдающих болезнью Паркинсона, ультразвук помог бы убрать дрожание рук. Ученые сходятся во мнении, что использование ультразвука в медицине имеет огромный потенциал.

Источник: Novinky.cz