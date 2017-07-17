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Иностранец в Чехии повредил 9 автобусов, проезд в городе сделают бесплатным

Иностранец в Чехии повредил 9 автобусов, проезд в городе сделают бесплатным

artyommm 646 0
Ремонт автобусов Транспортного предприятия в чешском городе Млада-Болеслав будет длиться не менее двух недель.
Иностранец в Чехии повредил 9 автобусов, проезд в городе сделают бесплатным

На прошлой неделе, в ночь с субботы на воскресенье 39-летний иностранец повредил девять автобусов в парке Транспортного предприятия Млада-Болеслав. Затем он залез в офисное здание, где также причинил ущерб предприятию. Все поврежденные автобусы сняли с маршрутов и отправят на ремонт. Недостающие автобусы временно заменят транспортом других перевозчиков. Подозреваемого задержала полиция – на месте преступления. Причиненный им ущерб оценивают в сумму 500 000 крон.

Ремонт будет длиться не менее двух недель. Автобусы на всех маршрутах, за которые отвечает Транспортное предприятие Млада-Болеслав, будут ездить по расписанию. Три арендованных у других перевозчиков автобуса не оборудованы системой оплаты, которую используют в Млада-Болеслав, поэтому пассажиры смогут ездить в них бесплатно. Транспортное предприятие направит их на маршруты, где загруженность меньше всего.

Мужчина, который причинил ущерб на огромную сумму, находился под воздействием наркотических и психотропных веществ; он нападал на окружающих, а затем и на полицейских при задержании. Сегодня иностранцу предъявят обвинение в нанесении вреда, угрозах и насилии в отношении должностных лиц. Полиция, возможно, добавит в список и обвинение в хулиганстве. Обвиняемому будет грозить до шести лет тюрьмы.

Источник: lidovky.cz

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Темы
автобусы полиция иностранцы Чехия
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